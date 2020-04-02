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Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем

02.04.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем.Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем

Анатолий Гапоник, Виктор Матюшенко и Николай Скребец (справа налево).

Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем

Анатолий Гапоник вручает Почетную грамоту райисполкома Виктору Матюшенко.

Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем

Председатель районного комитета профсоюза работников АПК Елена Степаненко и Виктор Матюшенко.

Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем
Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем

К поздравлениям присоединился исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николай Скребец

Глава района отметил богатый опыт работы в аграрном секторе, организаторские способности, огромную трудоспособность и настойчивость Виктора Николаевича. Именно эти качества, по мнению Анатолия Генриковича, позволяют сельскохозяйственному предприятию развиваться и улучшать свое финансовое состояние. Председатель райисполкома пожелал юбиляру крепкого здоровья, счастья, благополучия и осуществления намеченных планов, а также вручил Почетную грамоту райисполкома.

К поздравлениям присоединились исполняющий обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Николай Скребец, председатель районного комитета профсоюза работников АПК Елена Степаненко и члены трудового коллектива ОАО «Николаевка».Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем

Виктор Николавич работает в сельскохозяйственной отрасли порядка 40 лет, 18 из них он грамотно и умело руководит ОАО «Николаевка».

На предприятии заботливо и внимательно относятся к своим людям. Социальный пакет здесь внушительный, созданы достойные условия труда и отдыха. Каждый год сотрудники ОАО «Николаевка» отправляются на экскурсии по историческим местам. Уже исколесили Беларусь, пол России, бывали в Украине.

Директор подобные поездки не просто поощряет, а инициирует. Вместе разрабатывают маршрут, культурную программу.

— Это же так интересно и познавательно. Можно жить в деревне, работать на ферме или крутить баранку трактора, и быть просвещенным человеком, — уверен Виктор Николаевич.

Кстати, его мать работала учительницей начальных классов сперва в Любанской школе, потом – в Николаевской. У него в роду учителей немало. Он же пошел по стопам отца, который был первым руководителем нынешнего хозяйства. А мамин брат Михаил Герасимович Шведенко, как оказалось, до войны одно время работал в районной газете «Ленінскі шлях», ныне «Авангард». К сожалению, с войны он не вернулся: был пленен под Гродно 23 июня 1941 года. 8 января 1942 года передан в гестапо и расстрелян на полигоне Хебертсхаузен в Баварии. Долгое время о судьбе Михаила Герасимовича никто ничего не знал, пока поисками не занялся сам Виктор Николаевич.

А в целом, Виктор Николаевич — удивительная личность: настоящий профессионал своего дела, замечательный муж, заботливый отец троих детей, любимый дедушка для пяти внуков и увлеченный, отзывчивый и очень интересный человек. У него одинаково хорошо получается работать и отдыхать. В нем мирно уживаются требовательный руководитель с любознательным и тонко чувствующим красоту человеком.

Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем
Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем
Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем
Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем
Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем
Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем
Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем
Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем
Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем
Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем

 

Ирина ПАЛУБЕЦ.

Фото автора.

 
Теги: Гродно
 
 
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Анатолий Гапоник поздравил директора ОАО «Николаевка» Виктора Матюшенко с 60-летним юбилеем. Анатолий Гапоник, Виктор Матюшенко и Николай Скребец...
 
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