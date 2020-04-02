На Сенненщине объявлен месячник по санитарной очистке и уборке территорий города и сельских населённых пунктов

Источник материала: Голас Сененшчыны

В соответствии с распоряжением Сенненского районного исполнительного комитета с 1 апреля по 1 мая в районе объявлен месячник по санитарной очистке и уборке территорий города и сельских населённых пунктов.





В этот период организациям и предприятиям всех форм собственности нужно привести в надлежащее санитарное состояние свои территории и прилегающие к ним земельные участки, а также закреплённые за ними на время проведения месячника территории города и населённых пунктов. Особое внимание не только уборке, но и благоустройству воинских захоронений, озеленению территорий.

Районная власть призывает жителей Сенненщины принять участие в месячнике по санитарной уборке.

«ГС».