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На Сенненщине объявлен месячник по санитарной очистке и уборке территорий города и сельских населённых пунктов

02.04.2020 — Новости Общества | Голас Сененшчыны  
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Источник материала: Голас Сененшчыны

В соответствии с распоряжением Сенненского районного исполнительного комитета с 1 апреля по 1 мая в районе объявлен месячник по санитарной очистке и уборке территорий города и сельских населённых пунктов.

На Сенненщине объявлен месячник по санитарной очистке и уборке территорий города и сельских населённых пунктов

 В этот период организациям и предприятиям всех форм собственности нужно привести в надлежащее санитарное состояние свои территории и прилегающие к ним земельные участки, а также закреплённые за ними на время проведения месячника территории города и населённых пунктов. Особое внимание не только уборке, но и благоустройству воинских захоронений, озеленению территорий. 

 Районная власть призывает жителей Сенненщины принять участие в месячнике по санитарной уборке.

«ГС».

 
 
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В соответствии с распоряжением Сенненского районного исполнительного комитета с 1 апреля по 1 мая в районе объявлен месячник по санитарной очистке и уборке...
 
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