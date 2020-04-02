Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Могилеве следователи завершили разбирательства по делу о покушении на убийство с особой жестокостью Обвиняемый - 21-летний житель Костюковичей. По данным СК, 31 декабря прошлого года он был в гостях у друга. Застолье, конфликт, а после драка. Хозяин жилища ударил...

Обвиняемый - 21-летний житель Костюковичей. По данным СК, 31 декабря прошлого года он был в гостях у друга. Застолье, конфликт, а после драка. Хозяин жилища ударил знакомого. Последний отправился к себе домой, взял канистру с бензином и вернулся к обидчику. Сообщается, что едва 23-летний парень открыл калитку, обвиняемый выплеснул на него бензин и поджег. Молодой человек упал на землю, пытаясь так сбить пламя. А его знакомая тем временем вызвала медиков. С термическими ожогами 30% тела пострадавшего отвезли в больницу. Следственно-оперативная группа работала на месте происшествия. Изначально злоумышленник менял свои показания. Якобы все произошло случайно. В ходе одного из допросов он отметил, что облил друга бензином, но специально его не поджигал. Мол, пламя вспыхнуло, когда фигурант подкуривал сигарету. Была проведена очная ставка, допрошены свидетели. В итоге молодому человеку предъявлено обвинение за покушение на убийство с особой жестокостью. Он находится под стражей. Дело передано прокурору.