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В Могилеве следователи завершили разбирательства по делу о покушении на убийство с особой жестокостью

02.04.2020 19:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обвиняемый - 21-летний житель Костюковичей. По данным СК, 31 декабря прошлого года он был в гостях у друга. Застолье, конфликт, а после  драка. Хозяин жилища ударил знакомого. Последний отправился к себе домой, взял канистру с бензином и вернулся к обидчику. Сообщается, что  едва 23-летний парень открыл калитку, обвиняемый выплеснул на него бензин и поджег. Молодой человек упал на землю, пытаясь так сбить пламя. А его знакомая тем временем вызвала медиков. С термическими ожогами 30% тела пострадавшего отвезли в больницу. Следственно-оперативная группа работала на месте происшествия. Изначально злоумышленник менял свои показания. Якобы все произошло случайно. В ходе одного из допросов он отметил, что облил друга бензином, но специально его не поджигал. Мол, пламя вспыхнуло, когда фигурант подкуривал сигарету. Была проведена очная ставка, допрошены свидетели. В итоге молодому человеку предъявлено обвинение за покушение на убийство с особой жестокостью. Он находится под стражей. Дело передано прокурору. 
 
 
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Обвиняемый - 21-летний житель Костюковичей. По данным СК, 31 декабря прошлого года он был в гостях у друга. Застолье, конфликт, а после  драка. Хозяин жилища ударил...
 
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