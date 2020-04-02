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Что и как в Россию продаём?

02.04.2020 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Ближайший наш сосед является не только братской страной, но и деловым партнёром номер один. Данные, представленные отделом экономики райисполкома, полностью это подтверждают.

Что и как в Россию продаём?

Более трети экспортной продукции, произведённой на Чашниччине, отправляется в Российскую Федерацию. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот со страной-соседкой составил 6 миллионов 306 тысяч долларов США. Всего в Россию отгружено продукции на сумму 2,7 миллиона американских дензнаков. Это без учёта экспортных поставок филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК».
Основные партнёры, работающие на российском рынке (кроме упоминавшейся уже бумажной фабрики), – ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль», «Завод Этон», ООО «Электросталь», «ПортМан», «Палитра», частные предприятия «Метрасалес», «Промкомплектцентр» и другие. Наши предприятия поставляют самую разнообразную продукцию – керамзит и керамзитобетонные блоки, бумагу, картон, тару картонную, энергосберегающее оборудование, электродвигатели, дверные полотна ламинированные, оборудование для животноводческих объектов, металлоконструкции из алюминия, окна и оконные конструкции из ПВХ и металлов, канцелярские принадлежности).
География поставок чрезвычайна широка. Предприятия района имеют деловых партнёров в различных регионах огромной страны. Кооперационные связи налажены более чем с 30 субъектами РФ. На бескрайних российских просторах хорошо знают, что такое товары, произведённые на Чашниччине.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 
 
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2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России. Ближайший наш сосед является не только братской страной, но и деловым
 
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