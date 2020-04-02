|
Пакет изменений в сфере здравоохранения рассмотрят парламентарии на весенней сессии
02.04.2020 19:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом сегодня заявил спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии второй сессии седьмого созыва. Новации позволят уменьшить очереди в поликлиниках, оптимизировать графики прохождения медосмотра, обеспечить бесплатными медикаментами пациентов дневного стационара и сделать лекарства более доступными для сельских жителей. Такие меры позволят повысить качество медпомощи в целом по стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сегодня заявил спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии второй сессии седьмого созыва. Новации позволят уменьшить очереди в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)