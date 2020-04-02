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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пакет изменений в сфере здравоохранения рассмотрят парламентарии на весенней сессии Об этом сегодня заявил спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии второй сессии седьмого созыва. Новации позволят уменьшить очереди в...

Об этом сегодня заявил спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии второй сессии седьмого созыва. Новации позволят уменьшить очереди в поликлиниках, оптимизировать графики прохождения медосмотра, обеспечить бесплатными медикаментами пациентов дневного стационара и сделать лекарства более доступными для сельских жителей. Такие меры позволят повысить качество медпомощи в целом по стране.