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Пакет изменений в сфере здравоохранения рассмотрят парламентарии на весенней сессии

02.04.2020 19:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сегодня заявил спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии второй сессии седьмого созыва. Новации позволят уменьшить очереди в поликлиниках, оптимизировать графики прохождения медосмотра, обеспечить бесплатными медикаментами пациентов дневного стационара и сделать лекарства более доступными для сельских жителей. Такие меры позволят повысить качество медпомощи в целом по стране.

 
 
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Об этом сегодня заявил спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко на открытии второй сессии седьмого созыва. Новации позволят уменьшить очереди в...
 
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