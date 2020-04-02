Источник материала: БT

Сколько орхидей в коллекции Центрального ботанического сада?

Как отличить, где гибрид, а где настоящая дикая природа?

Чем могут пахнуть орхидеи?

Орхидея для флорариума или террариума

Каттлея растет не в обычных пластиковых прозрачных горшочках, а в керамике.

Желтые, сухие, подгнившие стебли и корни удаляем.

Обратите внимание, что поставить растение срезом, который сделали, нужно плотненько к горшочку.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Коллекция орхидей Центрального ботанического сада Приглашаем в Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси на выставку самых популярных цветов во всем мире - орхидей. Наталия Бурчик, куратор...

Приглашаем в Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси на выставку самых популярных цветов во всем мире - орхидей. Наталия Бурчик, куратор коллекции, готова рассказывать о своих любимицах часами.В коллекции Центрального ботанического сада порядка 500 разновидностей орхидей. Эта коллекция представлена как видовыми растениями, то есть - из дикой природы, так и гибридными растениями.Если говорить о видовом дендробиуме, то можно остановиться на этом. В природе был такой маленький цветочек, а селекционеры превратили его в такого красавца!Селекционеры поработали и над расцветками орхидей, и над размерами цветков, и даже над запахами.Запахи разные. Они могут пахнуть карамелью, сиренью, ландышем. Эта пахнет сиренью, а эта - карамелью с цитрусовым оттенком.По-настоящему цитрусовый оттенок у кловезии "Ребекка Нортон".Можно использовать как ароматизатор воздуха.Кловезия "Ребекка Нортон" выпускает несколько цветоносов, на каждом - десяток или больше бутонов. Они раскрываются одновременно. Цветки нежно-розовые, с бахромой.У кловезии необычныестебли. Цветоводы ласково называют их морковками.В природе наступает период покоя, образуются такие псевдобульбы, стебли - и растение зацветает. Потом проходит какой-то период - они не поливаются, растение трогается в рост, появляется новый стебель. В этот период растение активно поливают и подкармливают.Еще один родственник кловезии, еще одна морковка - черная орхидея, вот она. По цвету больше напоминает свеклу, а не морковку.Кстати, самая темная орхидея, которая встречается в мире. И пусть она не абсолютно черная - таких орхидей в природе просто нет - но очень необычная. Впрочем, как и это растение.Если бы не этикеточка со сложным названием "дендро", можно подумать, что это злак. Так выглядит дендрохилум тенеум, эндемик Мадагаскара. У него очень маленькие изящные цветочки, которые появляются из маленького тоненького стебелька.Дендрохилум - род орхидеи с мелкими цветками. Любит тепло и повышенную влажность.Ухаживать за ним - как за орхидеей. У него очень много побегов. Выращивается в керамических горшочках. Сверху - мох сфагнумом, чтобы он не пересыхал.Цветет оно ежегодно. Не капризное достаточно растение. Мне удивительно, почему оно не распространилось по всей планете при такой неприхотливости.Драгоценные орхидеи - это те, у которых очень красивые листья. Цветки невзрачные, но вот листья богаты жилками, у которых есть серебряные окраски, бронзовые, золотые. И все это спрятано в ларце.Как только на листья попадают лучи света, картинка сразу меняется.Вот видны серебряные такие узоры разных оттенков. За счет чего такой красивый цвет?Для того чтобы привлечь насекомых, которые будут опылять невзрачные цветки, природа разукрасила их вот такими красивыми жилками. Не знаю, как насекомых, но нас, людей, это точно привлекает.Возвращаемся в оранжерею Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси. Прекрасные орхидеи так и манят нас к себе! Каких только видов и сортов здесь не встретишь!Наталия Бурчик, куратор коллекции, подсказывает - это тоже орхидея. Для флорариума или террариума.Для того чтобы это растение хорошо росло, необходима очень мягкая вода. То есть, это растение, требующее очень специфичных условий. Но у них и потрясающие листья, и маленькие изящные цветки. Это растения для тех, кто хочет иметь очень-очень много орхидей в одном месте.Но, пожалуй, самая любимая орхидея Наталии эта. Ее цветения она ждала целых 12 лет!!!Это родитель всех наших потрясающих каттлей. Тех каттлей, которые мы видим на фотографиях, которые нас изумляют разнообразием окрасок, запахов, размеров - и вот. Эта стала когда-то основоположницей наших каттлей.Каттлеи - одни из самых эффектных орхидей. Уникальные цветки появляются только на взрослом здоровом и крепком кусте.Где-то немножечко перелил, где-то немножко подсушил - и цветения в этом году не будет. Пришлось 12 лет учиться тому, чтобы, наконец, появился цветок.Хорошо, что современные каттлеи не такие капризные. Главное, правильно их посадить.Почему? Это растение в природе может расти на деревьях, а может расти на скалах. И в зависимости от его предпочтения мы создадим надлежащие условия.Вид горшка зависит от влажности. Если недостаточная влажность в квартире, как правило, используется керамика сплошная. А если обильно поливать растения, влажность нормальная в квартире, то необходимы отверстия по всему периметру горшочка. Горшочек в горошек.Для начала аккуратно достаньте растение из старого горшка. Удалите кору. Можно оставить буквально несколько кусочков для того, чтобы грибки, которые растут вместе с орхидеей и помогают ей расти более полноценно, оставались потом в новом субстрате.Особенность пересадки каттлеи заключается в том, что оставляем корневую систему буквально у 2-3 стеблей. Вот эти корни, как правило, даже, несмотря на то, что они живые, подрезаются. Для того чтобы в ризоме - это весь побег нашей каттлеи - питание эти луковицы отдали на рост новых этих псевдобульб, которые будут формировать побег этого года и который даст у нас цветение.А теперь начинаем возводить скалу для каттлеи.Первый слой - дренаж. Лучше всего подойдет керамзит средней фракции.Следующий слой у нас будет кора. Золотое правило. Крупные кусочки у нас должны оказаться внизу, а мелкие сверху.Зачем? Для того, чтобы растение двигалось вперед по нашему субстрату, по нашей новой коре, чтобы ему было место куда расти.А чтобы были силы расти - приготовьте каттлее угощения. Вулканическая лава, вспененные кусочки стекла, запеченная глина - чем больше насыпать горной красавице, тем быстрее она отблагодарит цветением.И самый-самый важный слой - это очень-очень мелкая кора.Пересадка окончена. Теперь каждый день опрыскивайте каттлею. Не поливайте, а именно опрыскивайте кору.Льем не очень много. Вода не должна протекать через днище горшка. Это предохранит растение от загнивания. И каттлея будет расти здоровой.Уже через недельку можно будет и полноценно полить цветочек.Каттлею поливайте мягкой водой. Для этого подойдет фильтрованная или кипяченая вода.Если стебли не сморщиваются, значит, у вас достаточно этой влаги и растение чувствует себя комфортно. И скоро порадует вас цветами.