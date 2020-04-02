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Белорусскую косметику можно найти на прилавках 30 стран

02.04.2020 17:57 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сейчас о том, что по праву можно назвать еще одним брендом страны. По меньшей мере, все последние годы в этом статусе укрепляется белорусская косметика. Растет число производителей, появляются сотни новинок, визажисты пиарят лучшие продукты.  Многие утверждают, что белорусская косметика еще никогда не была так  популярна, как сегодня.  В этом убедилась и наша съемочная группа. Как Беларусь работает на имидж косметической отрасли?  Репортаж Ольги Анищенко

Сегодня в стране около десяти брендов, если речь о сегменте декоративной косметики. И каждый производитель даже не ежегодно, едва ли не каждый сезон обязательно презентует новинки. Десятки новых средств сходят с конвейеров косметических компаний. С той лишь разницей, что кто-то работает с готовым продуктом, разливая его по флаконам, другие же готовят косметику сами, закупая лишь ингредиенты для тушей, кремов и помад. Мы заглянули на производство, которое работает под ключ.

Сначала запускают большой "миксер"  для замеса компонентов на высокой скорости. Затем полуфабрикат отправят на прессовку. Машина универсальна: придаст форму любому изделию, будь то пудра или тени.

По соседству варят помады, кремовые тени, тональники.  У последних   один из самых долгих процессов варки - до 8 часов. А это целая смена. Да и с помадами вряд ли управятся быстрее. 

Что появится на белорусском рынке, сегодня решает маркетинг. У каждого крупного производителя отдельная служба, которая посещает международные выставки, присматривается к мировым разработкам и лишь после предлагает обновить производство. Но белорусские средства   - вовсе не копии мировых новинок. Они лишь идея для собственных экспериментов. Их проводят в лабораторных условиях. 

Сегодня практически каждая белорусская компания готова поручиться за качество. Сертификат GMP обязывает строго следовать международным стандартам производства. Это своего рода гарантия: контроль пройден на каждом этапе - от приемки сырья до выпуска готового продукта. Проверяют каждого поставщика. У них, как правило, заграничная прописка.

Наталья Казаны, главный технолог косметической компании: "Белорусского сырья у нас около 2 %. Основные поставщики - это Германия, Франция, Нидерланды, США, есть Испания, есть у нас даже индийские красители. И есть, допустим, у нас перламутры производства Китая. Все топовые фирмы, производящие косметику, используют практически то же сырье, что и мы".

Александр Гузовский, директор филиала № 1 косметической компании: "Мы покупаем сырье, изначально это очень серьезные западные концерны. Мы варим эту продукцию сами. У нас для этого есть разработки, свои технологи. И это дает возможность нам удешевить продукт". 

Компания на рынке не одно десятилетие. По праву носит статус первооткрывателя в сегменте декоративной линейки. О технологических  возможностях наслышаны частные заказчики. Сюда приходят, чтобы оставить контрактные заявки.     

А эта компания плотно работает над уходовой линейкой и не менее легендарна. А когда-то вообще стояла у истоков косметической отрасли страны. Здесь и своя лаборатория, и свои белорусские компоненты. Причем свои в полном смысле этого слова.  Когда-то "Витэкс" приобрел хозяйство в Узденском районе. Здесь и своя пасека, и молочное стадо, и лечебные травы. Одним словом, бизнес строится на взаимной выгоде. 

Вероника Романовская, руководитель научного центра "Белита-Витэкс": "У нас есть свой цех по производству экстрактов, мед, молоко высшей категории мы используем. Но, конечно, биологически активные компоненты, которые отвечают за омоложение, - это разработки ведущих европейских научных центров. Поэтому мы используем в этом случае зарубежное сырье".

Ежегодно компания выводит на рынок около сотни новых бьюти-средств. А догонять мировых производителей уже не приходится: дистанция, когда новинки появляются в мире, а после у нас, сокращается до минимума. А секрет - в постоянном участии в международных выставках и активном диалоге с производителями активных компонентов. Это они делают лосьон или крем по-настоящему работающим продуктом.  

Вероника Романовская, руководитель научного центра "Белита-Витэкс": "Это обычно некие институты, исследовательские лаборатории, которые проводят глубокие испытания на клетках кожи, потом подтверждают их в аккредитованных лабораториях. Когда на этот продукт есть полный файл по безопасности и доказанные свойства по эффективности, он предлагается рынку. И у нас в этом плане есть преимущество".

Каждую вторую баночку или тюбик ждут заграничные клиенты. Сегодня белорусскую косметику можно найти на прилавках трех десятков стран. Среди потребителей  практически все наши соседи. Но большая  часть продукции уходит на самый объемный  - российский рынок, где с каждым годом продажи все больше уходят в онлайн.
 
 
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Сейчас о том, что по праву можно назвать еще одним брендом страны. По меньшей мере, все последние годы в этом статусе укрепляется белорусская косметика. Растет...
 
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