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В Мозыре ликвидируют реабилитационный центр для инвалидов - здание хотят отдать под садик. Пациенты против
02.04.2020 20:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре местные власти приняли решение о ликвидации реабилитационного центра для инвалидов. Здание хотят перепрофилировать под детский сад. Согласно решению Мозырского райисполкома, закрыть учреждение планируют уже 1 июля.
Несогласные с решением властей местные жители
«Центр проработал много лет, посещают его более 50 инвалидов разного возраста. Работа в центре построена таким образом, что детки с ограниченными возможностями получают здесь не только нужное им лечение и процедуры, но и проходят обучение, занимаются с узкими специалистами (дефектологи-логопеды, психологи), общаются, проводят совместные праздники и мероприятия. Для наших деток центр давно стал вторым домом, где их любят и ждут», — говорится в петиции.
За два дня ее подписали около 12,5 тысяч человек.
Центр медицинской реабилитации для детей-инвалидов и молодых инвалидов с психоневрологическими заболеваниями «Радуга» был создан в 1995 году и работает по принципу дневного стационара. Здесь проводят медицинскую, социальную, педагогическую и психологическую реабилитацию.
Власти свое решение объясняют тем, что в микрорайоне нужен детский сад. Его и планируют разместить в здании центра.
Взамен людям с ограниченными возможностями предлагают посещать центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также отделение дневного пребывания инвалидов территориального центра социального обслуживания населения.
Но местные с ограниченными возможностями уверены, что с закрытием центра они лишатся качественного лечения, а также медицинской, социальной, педагогической и психологической реабилитации.
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В Мозыре ликвидируют реабилитационный центр для инвалидов - здание хотят отдать под садик. Пациенты против
Согласно решению Мозырского райисполкома закрыть учреждение планируют уже 1 июля.
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