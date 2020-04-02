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В Мозыре ликвидируют реабилитационный центр для инвалидов - здание хотят отдать под садик. Пациенты против

02.04.2020 20:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре местные власти приняли решение о ликвидации реабилитационного центра для инвалидов. Здание хотят перепрофилировать под детский сад. Согласно решению Мозырского райисполкома, закрыть учреждение планируют уже 1 июля.


Несогласные с решением властей местные жители создали петицию в которой обращаются к президенту. Решение Мозырского райисполкома люди считают незаконным и необоснованным, а также противоречащим всем этическим нормам.

«Центр проработал много лет, посещают его более 50 инвалидов разного возраста. Работа в центре построена таким образом, что детки с ограниченными возможностями получают здесь не только нужное им лечение и процедуры, но и проходят обучение, занимаются с узкими специалистами (дефектологи-логопеды, психологи), общаются, проводят совместные праздники и мероприятия. Для наших деток центр давно стал вторым домом, где их любят и ждут», — говорится в петиции.

За два дня ее подписали около 12,5 тысяч человек.


Центр медицинской реабилитации для детей-инвалидов и молодых инвалидов с психоневрологическими заболеваниями «Радуга» был создан в 1995 году и работает по принципу дневного стационара. Здесь проводят медицинскую, социальную, педагогическую и психологическую реабилитацию.

Власти свое решение объясняют тем, что в микрорайоне нужен детский сад. Его и планируют разместить в здании центра.

Взамен людям с ограниченными возможностями предлагают посещать центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, а также отделение дневного пребывания инвалидов территориального центра социального обслуживания населения.

Но местные с ограниченными возможностями уверены, что с закрытием центра они лишатся качественного лечения, а также медицинской, социальной, педагогической и психологической реабилитации.

 
 
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Согласно решению Мозырского райисполкома закрыть учреждение планируют уже 1 июля.
 
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