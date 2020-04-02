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Какие продукты нужно употреблять в пищу для поднятия настроения?

02.04.2020 20:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Создать отличное настроение и улучшить самочувствие могут не только дружеская поддержка и добрые слова. Учеными исследован ряд продуктов, которые способны улучшить настроение и подарить бодрость и радость.

Какие продукты нужно употреблять в пищу для поднятия настроения?


Гормоны радости:

  • эндорфин содержится в шоколаде
  • серотонин содержится в орехах, бананах 
  • триптофан содержится в молочных продуктах 

Не злоупотребляйте шоколадом. Рекомендованная норма шоколада для взрослого человека - не более 50 граммов в день. 

Какие продукты нужно употреблять в пищу для поднятия настроения?


Ученые провели ряд экспериментов, в которых выяснилось, что регулярное употребление орехов улучшает работу всех органов, способствует хорошему настроению и очищению организма. Но, внимание, их в норме можно есть 20-30 граммов в сутки.

Рыба, как и орехи, богата омега-3 жирными кислотами, необходимыми для поддержания в организме хорошего настроения.

Какие продукты нужно употреблять в пищу для поднятия настроения?


Источниками серотонина также являются яйца и сыр.

Морская капуста содержит большое количество витаминов группы В, регулирующих работу надпочечников и соответственно гормона адреналина, дефицит которого может вызвать хроническую усталость и ухудшение настроения.

Какие продукты нужно употреблять в пищу для поднятия настроения?


Часы выработки счастливых и радостных гормонов приходятся на период времени с 9 утра до 17 вечера, а пик, внимание, в 12:00. Поэтому вам решать, сколько, что и когда есть, чтобы улучшить настроение, быть веселым и бодрым.
 
 
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Создать отличное настроение и улучшить самочувствие могут не только дружеская поддержка и добрые слова. Учеными исследован ряд продуктов, которые способны...
 
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