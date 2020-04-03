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На заседании Дубровенского райисполкома рассмотрен вопрос о реализации мероприятий по государ­ственной социальной защите отдельных категорий граждан

03.04.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

На заседании Дубровенского райисполкома рассмотрен вопрос о реализации мероприятий по государ­ственной социальной защите отдельных категорий граждан

На очередном заседании райисполкома рассмотрен вопрос о реализации мероприятий по государ­ственной социальной защите отдельных категорий граждан в Дубровенском районе. Как отметила Олеся Зверькова, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Дубровенского райисполкома, в районе проводится последовательная государственная политика по обеспечению социальных гарантий для наиболее уязвимых категорий граждан. На учете в территориальном центре социального обслуживания населения состоит порядка 6 тысяч граждан, из них 341 одинокий и 2978 одиноко проживающих граждан, 2 ветерана Великой Отечественной войны, 839 человек с инвалидностью, 674 семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети. Различные виды социальных услуг в ТЦСОН получают 1913 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

По статистике наиболее востребованной формой социального обслуживания в районе является социальная помощь на дому, ею в 2019 году воспользовались 617 человек. Разовые социально-бытовые услуги были оказаны 1015 гражданам.

Доступность социального обслуживания в сельской местности обеспечивают социальные пункты с выездной формой работы, а в аг.Зарубы работает стационарный пункт.

Услугами сопровождаемого проживания в районе охвачено 23 человека, из них 9 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 14 инвалидов.

Для оказания содействия инвалидам в восстановлении или компенсации нарушенных или утраченных способностей к самообслуживанию, организации дневного ухода и досуговой деятельности пожилых граждан в ТЦСОН организована работа отделений с дневным пребыванием. Такой формой работы охвачено 214 человек, из них 95 — на по­стоянной основе. Работа проводится как в группах, так и по индивидуальным программам с учетом возможностей и интересов посетителей.

Внедряются в районе и альтернативные формы жизнеустройства граждан: приемные, гостевые, патронатные семьи, что позволяет продлевать проживание граждан в домашних условиях.

Для граждан пожилого возраста и инвалидов, которые не могут проживать самостоятельно, в г.Дубровно работает отделение круглосуточного пребывания. В течение 2019 года в отделении получали помощь 34 человека.

Рассказала Олеся Зверькова и о других видах  услуг, которые оказываются в Дубровенском районе: обеспечение нуждающихся граждан техническими средствами социальной реабилитации, почасовая услугаи «ДЕДский сад для пожилых», социальный патронат, о работе «Кризисной комнаты», о работе с гражданами, страдающими алкогольной зависимостью, а также освободившимися из мест лишения свободы и т.д.

В своем докладе Олеся Игоревна коснулась вопроса выплаты пособий семьям, воспитывающим детей. Так, в управлении по труду, занятости и социальной защите Дубровенского райисполкома по состоянию на 1 января 2020 года было 79 получателей пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, 17 получателей пособия на детей из отдельных категорий семей, 30 — по уходу за ребенком-инвалидом. Семейный капитал в 2019 году был назначен 19 многодетным семьям. В целях признания заслуг и поощрения матерей в Дубровенском районе 17 женщин удостоены премии имени Героя Советского Союза З.М.Туснолобовой-Марченко, 16 многодетных матерей награждены орденом Матери.

Подробно Олеся Игоревна рассказала о различных видах помощи: гуманитарной, адресной социальной помощи, государственных социальных пособиях для различных категорий граждан и семей, воспитывающих детей.

В ходе обсуждения вопроса были изучены предложения по дальнейшему внедрению наиболее востребованных в районе видов услуг и увеличению охвата социальными услугами большего количества нетрудоспособных граждан, а также укре­плению материально-технической базы ТЦСОН.

Светлана ШУРПАКОВА

 
 
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На очередном заседании райисполкома рассмотрен вопрос о реализации мероприятий по государ­ственной социальной защите отдельных категорий граждан в...
 
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