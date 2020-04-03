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Под Браславом нашли редкое в Европе животное, которое пролезает в любую щель. Посмотрите, какое милое!

03.04.2020 08:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Посмотрите на этого маленького милого зверька, который умещается на половине ладони. Знаете, как его зовут? Вот и житель деревни Иказнь Браславского района, который случайно увидел эту кроху на своем огороде, тоже не знал. Сделал фото и видео находки, отправил ученым Национального парка «Браславские озера». Те сразу же поняли: да это же орешниковая соня — краснокнижное животное, очень редкое в Беларуси.


Орешниковая соня на руке у сельчанина, который ее нашел. Зверек то ли замерз, то ли притворился, что спит. Фото предоставлено Национальным парком «Браславские озера»

Начальник научного отдела Нацпарка «Браславские озера» Валерий Мицюн рассказал TUT.BY:

— Этого ярко-оранжевого зверька, похожего на белочку, только не с таким пушистым хвостом, 31 марта нашел на своем огороде житель деревни Иказнь Александр. Сейчас холодно, и животное замерзло. А может, притворилось, что окоченело. Сельчанин принес зверька домой. Сфотографировал, сделал видео. Позвонил нам: кто это и что с ним делать? Мы определили: это орешниковая соня — редкий вид, включенный не только в Красную книгу Беларуси, но и охраняемый в Европе согласно Бернской конвенции. Это же подтвердили и в Национальной академии наук.

И что, вы думаете, сделала соня, как только немного отогрелась в доме Александра? Сбежала!

Ученые немного жалеют, что так вышло, потому что у них были на соню свои планы.

— Мы уже думали: возьмем зверька к себе в научный отдел на пару дней, откормим и потом выпустим в Национальный парк — туда, где есть орешник: соня любит орешки. Но она решила сбежать. Может, у нее рядом с этим огородом в Иказни родственники живут, мы ж не знаем, — смеется Валерий.

Открыть/скачать видео (2.92 МБ)

Специалист говорит, что орешниковая соня в Беларуси живет преимущественно в южных и центральных регионах. На севере страны, в Нацпарке «Браславские озера», вид регистрировали и раньше, но не могли это документально подтвердить:

— Мы находили лишь следы жизнедеятельности орешниковой сони. А вот встретить ее визуально, сфотографировать никогда не удавалось! А тут благодаря любознательности и неравнодушию местного жителя впервые получилось снять этого зверька на фото и видео, а также получить точные координаты места его обитания. Для севера страны эта информация новая, очень ценная, и она будет отражена в следующем издании Красной книги Беларуси.

Орешниковая соня — грызун, напоминающий миниатюрную белку. Длина его тела не превышает 90 мм, хвоста — 80 мм.

Большую часть жизни зверек проводит в «сонном царстве», поэтому и имеет такое название. Спит соня не только днем, но и всегда, когда холодно. Зимняя спячка у нее — с октября по апрель. Даже летом, если на улице ниже 17 градусов, зверек впадает в оцепенение и может спать несколько дней, пока не потеплеет.

Живет соня скрытно: в основном прячется среди ветвей деревьев, по которым отлично лазает. Скелет у животного уникальный: он вертикально сжимается, поэтому соня может свернуться в комочек — и проскользнуть в любую щель.


Фото: «Википедия»

Орешниковая соня — чаще всего вегетарианка. Любимое лакомство — орехи. Готовясь к спячке, она наедается ими вдоволь и набирает массу, так как на зиму никаких запасов не делает. Еще любит плоды, семена, не откажется от червяков и птичьих птиц. Весной «витаминизируется» — ест кору молодых елей.

Каждая соня на своем земельном «наделе» имеет несколько гнезд-убежищ на деревьях. Есть у зверька и зимняя нора: соня тщательно обустраивает ее все лето, чтобы зимовка была теплой.

Соня — красивый, находчивый и немножко наглый зверек: часто занимает чужие гнезда, выгоняя оттуда хозяев: синичек, воробьев, других мелких птиц. А еще может поселиться в дупле, скворечнике, на чердаке и даже в старой автопокрышке.

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Посмотрите на этого маленького милого зверька, который умещается на половине ладони. Знаете, как его зовут? Вот и житель деревни Иказнь Браславского района,...
 
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