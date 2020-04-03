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ВОЗ передала в Беларусь наборы для проведения 6 000 тестов на коронавирус
03.04.2020 11:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT"Все тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии", - сообщили в представительстве ООН в Беларуси.
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"Все тесты уже находятся в лаборатории РНПЦ эпидемиологии и микробиологии", - сообщили в представительстве ООН в Беларуси. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть...
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