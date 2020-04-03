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Прогноз не радует. Погода в Витебске на рабочую субботу и один выходной
03.04.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные погода существенно не изменится: будет по-прежнему прохладно, дискомфорта добавят мокрый снег и дождь,
В рабочую субботу днем до +7 градусов. Дождь.
В воскресенье ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха +5…7 °С. В прогнозе — с утра мокрый снег, затем — без осадков.
Хороших выходных, друзья!
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В выходные погода существенно не изменится: будет по-прежнему прохладно, ветрено, дождливо.
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