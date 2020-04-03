Прогноз не радует. Погода в Витебске на рабочую субботу и один выходной

Источник материала: Tut.by

В выходные погода существенно не изменится: будет по-прежнему прохладно, дискомфорта добавят мокрый снег и дождь, прогнозирует Белгидромет.



Фото из архива TUT.BY

В рабочую субботу днем до +7 градусов. Дождь.

В воскресенье ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха +5…7 °С. В прогнозе — с утра мокрый снег, затем — без осадков.

Хороших выходных, друзья!

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