ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Беларуси готовы запустить три лаборатории в дополнение к девяти для диагностики Covid-19

03.04.2020 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

«Работают 9 лабораторий, еще 3 будут запущены при возникновении необходимости», – заявили в Минздраве.

Там подчеркнули, что с целью полного выявления всех возможных случаев  COVID-19 начато в дополнение к тяжелым пневмониям тестирование всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний (с забором материала из нижних дыхательных путей, а не только выполнением мазка, что значительно повышает достоверность выявления заболевания).

«В настоящее время имеются как отечественные, так и импортные тест-системы – в запасе более 11 тысяч тестов для проведения лабораторных исследований», – добавили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что Минздравом совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом утверждены планы по перепрофилированию больниц в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, «с четкой маршрутизацией пациентов с инфекцией COVID-19, а также контактов 1-го и 2-го уровня».

«При перепрофилировании коечного фонда одним из основных критериев является также оказание в полном объеме в учреждениях здравоохранения скорой (экстренной и неотложной) помощи пациентам с другими соматическими и хирургическими заболеваниями. Объемы оказания такой помощи не снижены ни в одном регионе республики вплоть до центральных районных больниц», – подчеркнули там.

В Минздраве также отметили, что временное ограничение плановой помощи в настоящее время не оказывает влияния на  медико-демографические показатели.

«Принимаемые меры, направленные  на сдерживание  распространения инфекции за счет проведения санэпидрасследований и госпитализации всех пациентов, даже с бессимптомным носительством, контактных лиц, позволяют сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран», – резюмировали в министерстве.

Источник: https://interfax.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения готово при необходимости запустить работу еще трех лабораторий для диагностики коронавируса, говорится в сообщении ведомства.
 
Новости дня
Новости общества
 
Прогноз не радует. Погода в Витебске на рабочую субботу и один выходной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика