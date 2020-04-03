В Беларуси готовы запустить три лаборатории в дополнение к девяти для диагностики Covid-19

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«Работают 9 лабораторий, еще 3 будут запущены при возникновении необходимости», – заявили в Минздраве.

Там подчеркнули, что с целью полного выявления всех возможных случаев COVID-19 начато в дополнение к тяжелым пневмониям тестирование всех пациентов со среднетяжелым течением пневмоний (с забором материала из нижних дыхательных путей, а не только выполнением мазка, что значительно повышает достоверность выявления заболевания).

«В настоящее время имеются как отечественные, так и импортные тест-системы – в запасе более 11 тысяч тестов для проведения лабораторных исследований», – добавили в министерстве.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что Минздравом совместно с облисполкомами и Мингорисполкомом утверждены планы по перепрофилированию больниц в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации, «с четкой маршрутизацией пациентов с инфекцией COVID-19, а также контактов 1-го и 2-го уровня».

«При перепрофилировании коечного фонда одним из основных критериев является также оказание в полном объеме в учреждениях здравоохранения скорой (экстренной и неотложной) помощи пациентам с другими соматическими и хирургическими заболеваниями. Объемы оказания такой помощи не снижены ни в одном регионе республики вплоть до центральных районных больниц», – подчеркнули там.

В Минздраве также отметили, что временное ограничение плановой помощи в настоящее время не оказывает влияния на медико-демографические показатели.

«Принимаемые меры, направленные на сдерживание распространения инфекции за счет проведения санэпидрасследований и госпитализации всех пациентов, даже с бессимптомным носительством, контактных лиц, позволяют сдерживать лавинообразный рост заболеваемости, который характерен для соседних стран», – резюмировали в министерстве.