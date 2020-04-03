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Руководители госорганов в апреле проведут личные приемы граждан в Совете Министров

03.04.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня на вопросы ответит Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, 8 апреля  прием состоится у министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи. 10-го запланирована встреча с министром обороны Виктором Хрениным. Приемы пройдут до конца апреля. Начало встреч  с 10 утра и только по предварительной записи.
 
 
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Сегодня на вопросы ответит Председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, 8 апреля  прием состоится у министра лесного хозяйства Виталия...
 
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