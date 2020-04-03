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Начальник Генштаба Вооруженных сил дал высокую оценку действиям призывников из резерва
03.04.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Клецке прошли командно-штабныя учения, которые стали итогом проверки территориальной обороны войск города и района. Военнослужащие, призванные из запаса, совместно с представителями МВД и МЧС отработали задачи по охране и обороне важных объектов, а также по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.
Начальник Генштаба Вооруженных сил, который наблюдал за учениями, дал высокую оценку действиям призывников из резерва и наградил особо отличившихся.
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В Клецке прошли командно-штабныя учения, которые стали итогом проверки территориальной обороны войск города и района. Военнослужащие, призванные из запаса,...
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