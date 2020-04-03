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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Начальник Генштаба Вооруженных сил дал высокую оценку действиям призывников из резерва В Клецке прошли командно-штабныя учения, которые стали итогом проверки территориальной обороны войск города и района. Военнослужащие, призванные из запаса,...

В Клецке прошли командно-штабныя учения, которые стали итогом проверки территориальной обороны войск города и района. Военнослужащие, призванные из запаса, совместно с представителями МВД и МЧС отработали задачи по охране и обороне важных объектов, а также по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.Начальник Генштаба Вооруженных сил, который наблюдал за учениями, дал высокую оценку действиям призывников из резерва и наградил особо отличившихся.