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Начальник Генштаба Вооруженных сил дал высокую оценку действиям призывников из резерва

03.04.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Клецке прошли командно-штабныя учения, которые  стали итогом проверки территориальной обороны войск города и района. Военнослужащие, призванные из запаса, совместно с представителями МВД и МЧС отработали задачи по охране и обороне важных объектов, а также по борьбе с незаконными вооруженными формированиями.

Начальник Генштаба Вооруженных сил, который наблюдал за учениями, дал высокую оценку действиям призывников из резерва и наградил особо отличившихся.

 
 
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В Клецке прошли командно-штабныя учения, которые  стали итогом проверки территориальной обороны войск города и района. Военнослужащие, призванные из запаса,...
 
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