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4 апреля белорусы смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии
03.04.2020 09:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра по традиции белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Александр Кручанов, в столичной мэрии - председатель Анатолий Сивак.
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Завтра по традиции белорусы к представителям власти смогут обратиться на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских...
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