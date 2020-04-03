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На время борьбы с коронавирусом в поликлиниках Беларуси введены дополнительные меры защиты
03.04.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРабота терапевтической службы организована с приоритетом оказания медицинской помощи на дому. Помощники врача и медсестры измерят давление, сделают кардиограмму, при необходимости возьмут анализы. Кроме того, в поликлиниках организована ежедневная доставка лекарств пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями. Ограничены плановые диспансеризации, вакцинации и скрининги.
Ирина Трусило, заместитель главврача 32-й городской клинической поликлиники г. Минска: "Прием температурящих больных организован у нас в двух кабинетах в две смены. Причем вход в эти кабинеты изолированный. Потоки пациентов не смешиваются с остальными пациентами. То есть пациент, приходящий в поликлинику, сразу видит на входе объявление. И в обход поликлиники поступает в этот кабинет, где ему непосредственно оказывается помощь - пациенту с повышенной температурой, с признаками и симптомами ОРВИ и прибывшим из-за рубежа".
Прекращена работа отделений дневного пребывания. Оно зачастую перепрофилируется в инфекционное. Все медицинские работники обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты.
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Работа терапевтической службы организована с приоритетом оказания медицинской помощи на дому. Помощники врача и медсестры измерят давление, сделают...
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