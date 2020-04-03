Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На время борьбы с коронавирусом в поликлиниках Беларуси введены дополнительные меры защиты Работа терапевтической службы организована с приоритетом оказания медицинской помощи на дому. Помощники врача и медсестры измерят давление, сделают...

Работа терапевтической службы организована с приоритетом оказания медицинской помощи на дому. Помощники врача и медсестры измерят давление, сделают кардиограмму, при необходимости возьмут анализы. Кроме того, в поликлиниках организована ежедневная доставка лекарств пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями. Ограничены плановые диспансеризации, вакцинации и скрининги.Прекращена работа отделений дневного пребывания. Оно зачастую перепрофилируется в инфекционное. Все медицинские работники обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты.