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В Жодино организована доставка продуктов одиноким пенсионерам и инвалидам
03.04.2020 10:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе только медикаменты, но и продукты одиноким пенсионерам в Жодино доставляют социальные службы, волонтеры Красного Креста и активисты БРСМ. Заявки на бесплатную доставку принимают ежедневно телефоны горячей линии. Самоизолированным нужно лишь составить список необходимого, а после оплатить чек. В особых случаях одиноким продукты предоставляются бесплатно.
Анастасия Макареня, завотделением Жодинского территориального центра соцобслуживания населения: "Саму доставку продуктов, медикаментов организуют мобильные бригады. В состав входят сотрудники центра, волонтеры центра, Красного Креста, БРСМ. Звонки поступают. В основном это помощь в организации доставки продуктов, вызов врача для выписки рецептов, приобретения лекарств для гражданина".
Татьяна Дынишкина, волонтер общества Красного Креста: "В основном продукты питаний - мука, крупа, чай, кофе, средства индивидуальной защиты, лекарство, если необходимо. Если человек пожилой, одинокий - мойка окон, уборка квартир, то, что человек одинокий сам не может сделать в свои года".
Среди тех, кто помогает одиноким пенсионерам и инвалидам, также милиционеры. Еженедельно участковые навещают и оказывают помощь нуждающимся.
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Не только медикаменты, но и продукты одиноким пенсионерам в Жодино доставляют социальные службы, волонтеры Красного Креста и активисты БРСМ. Заявки на бесплатную...
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