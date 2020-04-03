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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Жодино организована доставка продуктов одиноким пенсионерам и инвалидам Не только медикаменты, но и продукты одиноким пенсионерам в Жодино доставляют социальные службы, волонтеры Красного Креста и активисты БРСМ. Заявки на бесплатную...

Не только медикаменты, но и продукты одиноким пенсионерам в Жодино доставляют социальные службы, волонтеры Красного Креста и активисты БРСМ. Заявки на бесплатную доставку принимают ежедневно телефоны горячей линии. Самоизолированным нужно лишь составить список необходимого, а после оплатить чек. В особых случаях одиноким продукты предоставляются бесплатно.Среди тех, кто помогает одиноким пенсионерам и инвалидам, также милиционеры. Еженедельно участковые навещают и оказывают помощь нуждающимся.