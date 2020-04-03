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Борисовский райисполком объявляет конкурс для помощи лицам с нарушениями слуха

03.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Договор на выполнение государственного социального заказа должен быть подписан 15 мая 2020 года. Прием конкурсных предложений осуществляется в запечатанных конвертах на бумажном носителе в соответствии с графиком работы управления по труду, занятости и социальной защите.

Срок приема конкурсных предложений истекает 4 мая в 15:00.

Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями состоится 5 мая в 11.00 по адресу: г. Борисов, ул. 8 Марта, 1, каб. 15.

Задание на оказание социальных услуг посредством государственного социального заказа

1. Наименование социальных услуг:

– социально-посреднические услуги.

2. Трудная жизненная ситуация человека, на решение которой направлено оказание социальных услуг:

– люди с нарушением слуха, которые не имеют возможности пользоваться общедоступными средствами связи, такими, как телефон, мобильная связь. У них возникают проблемы с коммуникацией при необходимости воспользоваться телефоном в экстренных (вызов пожарных, милиции, скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы и др.), аварийных (вызов коммунальных служб, вызов ремонтных служб и др.) случаях.

3. Информация о получателях социальных услуг

3.1. социально-демографическая характеристика:

– возрастная группа – не имеет значения;

– социальный статус – инвалид и ребенок-инвалид;

– семейное положение – не имеет значения.

3.2. медицинские показания к оказанию социальной услуги:

– нарушение слуха.

3.3. порядок (процедура) определения лиц, имеющих право на получение данных услуг:

– право на получение данной услуги имеет любой инвалид по слуху, проживающий на территории г. Борисова и Борисовского района;

– основания для отказа в оказании услуг отсутствуют.

3.4. численность граждан, которым планируется оказание социальных услуг в месяц:

– 50 человек.

4. Информация о социальных услугах

4.1. перечень действий (работ), выполняемых для получателя социальных услуг:

– информирование лиц с нарушением слуха о возможностях воспользоваться социально-посредническими услугами;

– лицо с нарушением слуха обращается в службу с помощью доступных ему видов связи (программы IP-телефонии Skype и др., факс, смс-сообщение, программное обеспечение для мобильных средств связи (WahtsApp, Viber);

– оператор запрашивает суть обращения и место нахождения обратившегося, после чего связывается с аварийными или экстренными службами (скорая медицинская помощь, милиция, МЧС, аварийная газовая служба, аварийные коммунальные службы). Услуга предполагает оказание посреднической помощи, которую возможно оказать с использованием средств связи (телефон, интернет);

– при необходимости, оператор осуществляет уточнение информации у обратившегося пользователя в соответствии с требованиями экстренных, справочных и иных служб;

– полученная информация передается обратившемуся пользователю, в случае обращения в экстренную службу, обратившемуся сообщается о результатах обращения и время прибытия службы;

– оператор ведет учет обратившихся за помощью по установленной форме.

4.2. объем социальных услуг:

– количество получателей социальных услуг в месяц, которым необходимо оказать услуги – 50 человек;

– продолжительность оказания социальных услуг одному получателю социальных услуг – не менее 3 часов в сутки (понедельник – пятница с 17.00 до 20.00 часов, суббота-воскресенье – с 8.00 до 20.00 часов;

– периодичность оказания социальных услуг – ежедневно;

– срок оказания социальных услуг с 15.05.2020 по 31.12.2020 года.

4.3. размер субсидии на финансирование расходов на заработную плату и начисления на заработную плату (на вознаграждение по гражданско-правовым договорам):

– не должен превышать 12000 рублей;

4.4. место оказания социальных услуг:

– Борисов и Борисовский район;

4.5. требования к персоналу, оказывающему социальные услуги:

– переводчик жестового языка, имеющий диплом (сертификат, свидетельство), подтверждающее получение образования по жестовому языку.

5. Ожидаемые результаты

– повышение качества жизни людей с нарушением слуха;

– люди с нарушением слуха получат доступ к социально-значимым услугам, в том числе и гарантированных государством;

– снизятся риски и негативные последствия экстренных (аварийных) ситуаций, которые разрешаются при помощи соответствующих служб.

Е.Л. ЯНОЧКИН, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Борисовского райисполкома

 
 
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Борисовский районный исполнительный комитет объявляет о проведении конкурса на выполнение государственного социального заказа, финансируемого путем...
 
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