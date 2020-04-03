Минчанин забыл в арендном авто 5600 долларов - деньги похитили следующие клиенты

Источник материала: Tut.by

Минчане похитили из арендного авто сумку, в которой было 5600 долларов. Что было потом, сообщает столичная милиция.



Фото: Reuters

31 марта к правоохранителям обратился 28-летний минчанин и сообщил, что забыл в арендованном авто сумку с деньгами, документами и банковскими карточками. Когда он вспомнил о пропаже, транспортное средство успел арендовать другой человек.

Сначала потерпевший обратился за помощью к представителям каршеринговой компании. Сотрудники каршеринга связались с мужчиной, который арендовал авто, однако тот уверил, что никакой сумки в салоне транспортного средства нет. Заподозрив неладное, потерпевший обратился в милицию.

Оказалось, что к хищению забытого имущества причастен 29-летний минчанин, с которым как раз общались представители каршеринговой фирмы. Мужчина пояснил оперативникам, что после звонка администраторов он вместе с товарищем обнаружил на заднем сиденье авто сумку. В ней было 5600 долларов, деньги приятели разделили пополам, а клатч, паспорт и водительское удостоверение выбросили в лифтовую шахту одного из домов.

Один из мужчин, на иждивении которого находится трое малолетних детей, не успел потратить деньги и спрятал их в бачок от унитаза. У второго фигуранта изъяли 50 долларов, остальные деньги он потратил. Приятелей задержали.