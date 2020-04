В ГГУ имени Ф.Скорины открывают три новые специальности

Источник материала: Вороновская газета





Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины открывает набор по трем новым специальностям на вступительной кампании — 2020, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Новые направления предлагают на трех факультетах. Так, освоить курс «прикладная информатика (программное обеспечение компьютерных систем)» со специализацией «мультимедийные системы и интернет-программирование» можно будет на факультете математики и технологий программирования. В перспективе выпускники смогут заявить о себе как проектировщики информационных систем, менеджеры программных проектов, специалисты по тестированию программных продуктов, преподаватели в сфере информационных технологий.

Как рассказали в вузе, на рынке труда в регионе остается высоким спрос на специалистов в IT. В компаниях и на предприятиях востребованы разработчики программного обеспечения с использованием языков программирования Assembler, Delphi, C, C++, C#, Java, Python. Предприятия и организации заинтересованы в специалистах, способных разрабатывать интернет-приложения на базе платформ NET и Java/J2EE. Ценится знание мультимедийных систем и компьютерных сетей.

На историческом факультете в этом году впервые набирают студентов на специальность «лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (международный туризм)». Предполагается дальнейшая работа выпускников в туристическом бизнесе, с иностранными языками (английским, немецким). Присваивается квалификация «специалист по межкультурным коммуникациям. Переводчик-референт (английский и немецкий языки)». «Важно, что они смогут вести диалог с партнерами на одном языке в прямом и переносном смыслах. Это позволит продвигать интересы отечественного бизнеса на зарубежном рынке при помощи грамотно выстроенных деловых переговоров», — отметили в пресс-службе.

Набор на специальность «русский язык и литература. Иностранный язык (английский)» откроется на филологическом факультете. Важный нюанс — для абитуриентов сохраняются льготы, действующие при поступлении на педагогические специальности.

По всем направлениям предусмотрена дневная форма обучения.