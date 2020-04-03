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На YouTube-площадке начался благотворительный онлайн-концерт в поддержку медиков

03.04.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Поддержать медработников и высказать им благодарность решили белорусские артисты. В эти минуты на YouTube-площадке начинается благотворительный онлайн-концерт.  8-часовой марафон - более 2-х десятков певцов и медийных лиц вещают в живом звуке из крупной звукозаписывающей студии Минска

Свои хиты уже поют "Песняры". Кроме исполнения - интервью с врачами и эпидемиологами 3 городской клинической больницы столицы. Именно для ее персонала идет сбор денег на покупку необходимого оборудования и средств защиты.

 
Теги: Минск
 
 
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Поддержать медработников и высказать им благодарность решили белорусские артисты. В эти минуты на YouTube-площадке начинается благотворительный онлайн-концерт. ...
 
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