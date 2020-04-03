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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Витебской области работы в поле набирают темп Выборочно сеют ранние зерновые практически во всех районах. От опытных механизаторов не отстают начинающие аграрии. Чтобы мотивировать молодых хлеборобов,...

Выборочно сеют ранние зерновые практически во всех районах. От опытных механизаторов не отстают начинающие аграрии. Чтобы мотивировать молодых хлеборобов, проводят конкурсы профмастерства. В Глубокском районе в соревновании участвуют практически все хозяйства. Соперничают в 3 номинациях: подготовка почвы, внесение удобрений и сев. Среди конкурсантов много потомственных хлеборобов.Все участники не старше 31 года. В работе оценивают качество и полное соблюдение технологий.