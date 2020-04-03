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В Витебской области работы в поле набирают темп
03.04.2020 13:44 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВыборочно сеют ранние зерновые практически во всех районах. От опытных механизаторов не отстают начинающие аграрии. Чтобы мотивировать молодых хлеборобов, проводят конкурсы профмастерства. В Глубокском районе в соревновании участвуют практически все хозяйства. Соперничают в 3 номинациях: подготовка почвы, внесение удобрений и сев. Среди конкурсантов много потомственных хлеборобов.
Игорь Туронок, механизатор УП "Мерецкие": "Садился за руль с отцом и работал. Вот полюбил эту технику, мне эта работа нравится. Много нужно и посеять, много всего сделать. И все успеть в сроки".
Людмила Карнилович, начальник отдела Глубокского райисполкома: "Весь свой запал вкладывают в работу. Каждый, я думаю, кто заявил себя в конкурсе, мечтает о победе. И этим самым мечтает прославить свою фамилию, свой трудовой коллектив".
Все участники не старше 31 года. В работе оценивают качество и полное соблюдение технологий.
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Выборочно сеют ранние зерновые практически во всех районах. От опытных механизаторов не отстают начинающие аграрии. Чтобы мотивировать молодых хлеборобов,...
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