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Любителям охоты и рыбалки напомнили о сроках разрешений и запретов в течение апреля

03.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Любителям охоты и рыбалки напомнили о сроках разрешений и запретов в течение апреля
По информации, предоставленной  корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, в течение апреля действуют как запреты, так и разрешения на некоторые виды охоты и рыбалки.

Охота:

  • разрешена на бобра, выдру, кабана, волка, лисицу, енотовидную собаку, ворону серую, сороку, баклана, цаплю серую, цаплю белую большую, гуся белолобого, гуся-гуменника, гуся серого, казарку канадскую, самцов кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети красноголовой, чернети хохлатой, чирка-трескунка, чирка-свистунка, утки серой, вальдшнепа на тяге, на самцов глухаря и тетерева на токах.

Рыбалка:

  • в рыболовных угодьях Брестской области разрешается любительское рыболовство только с использованием одной удочки с одним крючком или одним спиннингом, в светлое время суток без захода в воду либо со льда, с искусственных сооружений, в отношении которых не установлены ограничения и запреты;
  • в течение месяца действует запрет на использование маломерных судов в рыболовных угодьях;
  • по 15 апреля включительно действует запрет на лов щуки обыкновенной.
  • по 15 апреля включительно действует запрет на промысловый лов всех видов рыбы на зимовальных ямах.
  • с 15 апреля во всех рыболовных угодьях республики запрещен лов судака.

 
 
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> По информации, предоставленной  корреспонденту pinsknews.by в Пинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, в течение апреля действуют как...
 
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