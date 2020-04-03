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#БеларусьБезCOVID. Идет сбор средств на покупку оборудования и средств защиты для медиков

03.04.2020 13:58 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти минуты дают благотворительный онлайн-концерт. Масштабный 8-часовой марафон от белорусских артистов в поддержку медработников. Более 2 десятков певцов и медийных лиц вещают в живом звуке из крупной звукозаписывающей студии Минска. Свои хиты уже спели "Песняры". Впереди - лауреаты "Славянского базара" и финалисты нацотборов на "Евровидение". Кроме песен - интервью с врачами и эпидемиологами 3 городской клинической больницы столицы. Для ее персонала идет сбор денег на покупку необходимого оборудования и средств защиты.

Стрим можно найти на YouTube-канале продюсерского центра "Спамаш". Или же в поисковике платформы набираем "Марафон в поддержку медиков". Он проходит под общим хештегом #БеларусьБезCOVID.



Помочь можно:

Благотворительный счет BY62BLBB 36420100802746001002 открыт в ЦБУ №527 ОАО "Белинвестбанк", БИК - BLBBBY2X, адрес банка: г. Минск, ул. Карла Маркса, 33-4Н, 8Н. УНП 100802746

УЗ "3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова"

 
Теги: Минск
 
 
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В эти минуты дают благотворительный онлайн-концерт. Масштабный 8-часовой марафон от белорусских артистов в поддержку медработников. Более 2 десятков певцов и...
 
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