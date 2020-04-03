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Продолжается строительство первого транспортного кольца

03.04.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столице продолжается строительство первого транспортного кольца. Самая активная работа сейчас идет на улице Толстого. Там уже появились опоры для будущей эстакады. Рядом идет перекладка инженерных коммуникаций. Поэтому движение транспорта временно изменилось. Отметим, этот дорожный объект станет важным для города. Строительство первого транспортного кольца позволит снизить нагрузку на самую оживленную, центральную, часть Минска.
Работы под путепроводом проспекта Независимости и по благоустройству завершат до конца лета. При этом связать участки первого транспортного кольца планируют в следующем году.

 
Теги: Минск
 
 
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В столице продолжается строительство первого транспортного кольца. Самая активная работа сейчас идет на улице Толстого. Там уже появились опоры для будущей...
 
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Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
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Полымя
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