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Прогноз погоды на 4 апреля
03.04.2020 18:13 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавского полуострова.
Внимание!
Ночью и утром 4 апреля (суббота) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая со Скандинавского полуострова. Внимание! Ночью и утром 4...
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