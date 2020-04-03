ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Артисты и музыканты объединились в благотворительном марафоне

03.04.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Белорусским медикам продолжают говорить искреннее спасибо,  и здесь не обходится без нестандартных форматов.  Несколько десятков артистов и музыкантов  сегодня объединились в благотворительном марафоне.  Многочасовой концерт и диалоги в режиме online.  Идею реализовал продюсерский центр "СПАМАШ".  Об итогах марафона и мотивации артистов - репортаж Лидии Заблоцкой.

В группе поддержки сегодня оказалось более двух десятков музыкантов и певцов. Объединились в одном плей-листе, чтобы  живыми выступлениями сделать трудовые будни наших медиков проще, легче - и под динамичные такты. Сразу по несколько популярных песен - от "Песняров", "Дроздов", лауреатов "Славянского базара" и финалистов нацотбора на "Евровидение". Каждый пел вживую, многие - еще и под инструментал. Вокальная эстафета - через общение и диалоги с ведущими.

Артисты и музыканты объединились в благотворительном марафоне


Этот добрейший марафон в прямом эфире ведут из студии звукозаписи продюсерского центра "СПАМАШ". Весь концерт показывают пятью камерами и передают в онлайн-режиме сразу на Ютуб-платформу. Вот, например, за стеклом оборудована концертная площадка - все  для качественного живого звука. А здесь - зона интервью. И, что важно, все общение - без перерывов и без остановок. Старт марафону дали после полудня. И ежечасно за эфиром следило более семи сотен человек. 

И немаловажный элемент. Кроме песен - интервью с врачами и эпидемиологами 3-й Городской клинической больницы Минска. Для ее персонала в прямом эфире шел сбор денег на покупку необходимого оборудования и средств защиты. Точно известно: за первые четыре часа стрима собрано более 15-ти тысяч белорусских рублей. 

Артисты и музыканты объединились в благотворительном марафоне


Как итог - более 7 тысяч зрителей на нескольких платформах и десятки тысяч белорусских рублей на то, что действительно сейчас нужно. Организаторами уже решено: проведут еще несколько благотворительных марафонов. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусским медикам продолжают говорить искреннее спасибо,  и здесь не обходится без нестандартных форматов.  Несколько десятков артистов и музыкантов  сегодня...
 
Новости дня
Новости общества
 
Обновленные банкноты номиналом 20 и 50 рублей поступят в банки с 6 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика