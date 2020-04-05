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В Брестскую пекарню пускают не больше четырех человек одновременно
05.04.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В кулинарии-пекарне «Перфект» на проспекте Машерова ввели квоту на вход: не более 4 посетителей одновременно в зале, сообщает
Дисциплинированные покупатели придерживаются этого правила, выстраиваясь в очередь на вход на улице, причем на порядочном расстоянии друг от друга. Однако есть и те, кто не читает объявление на входной двери и по привычке заходит внутрь, бывает, что и целыми семьями.
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Покупатели придерживаются этого правила, выстраиваясь в очередь на вход на улице, причем на порядочном расстоянии друг от друга.
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