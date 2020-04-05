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В Брестскую пекарню пускают не больше четырех человек одновременно

05.04.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В кулинарии-пекарне «Перфект» на проспекте Машерова ввели квоту на вход: не более 4 посетителей одновременно в зале, сообщает «Вечерний Брест».


Дисциплинированные покупатели придерживаются этого правила, выстраиваясь в очередь на вход на улице, причем на порядочном расстоянии друг от друга. Однако есть и те, кто не читает объявление на входной двери и по привычке заходит внутрь, бывает, что и целыми семьями.


 
Теги: Брест
 
 
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Покупатели придерживаются этого правила, выстраиваясь в очередь на вход на улице, причем на порядочном расстоянии друг от друга.
 
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