В Брестскую пекарню пускают не больше четырех человек одновременно

Источник материала: Tut.by

В кулинарии-пекарне «Перфект» на проспекте Машерова ввели квоту на вход: не более 4 посетителей одновременно в зале, сообщает «Вечерний Брест» .





Дисциплинированные покупатели придерживаются этого правила, выстраиваясь в очередь на вход на улице, причем на порядочном расстоянии друг от друга. Однако есть и те, кто не читает объявление на входной двери и по привычке заходит внутрь, бывает, что и целыми семьями.



