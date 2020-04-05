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Вербное воскресенье празднуют католики
05.04.2020 13:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня католики празднуют Вербное или Пальмовое воскресенье. Оно традиционно отмечается за 7 дней до главного христианского праздника - Пасхи. По преданию, именно в этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим, где жители встретили его с пальмовыми ветвями. Для верующих праздник символизирует признание Спасителя, а также вход человека в рай. В Пальмовое воскресенье принято отправляться в храм со свежими ветвями, чтобы освятить их. В этом сезоне в целях профилактики многие приходы будут проводить церемониал на улице.
Также следить за службами можно не выходя из дома. Официальный сайт Римско-католического костела в Беларуси ведет стримы из многих храмов, среди которых и одни из самых посещаемых в столице - Архикафедральный и Красный костелы.
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Сегодня католики празднуют Вербное или Пальмовое воскресенье. Оно традиционно отмечается за 7 дней до главного христианского праздника - Пасхи. По преданию, именно...
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