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Николаю Козеко - 70 лет!

05.04.2020 13:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Его спортсмены никогда не возвращались с Олимпиад без медалей, выиграв в том числе и четыре золота. В прошлом он сам чемпион Советского Союза по прыжкам на батуте. Во фристайле Николай Козеко - это наставник с мировым именем. Почетный кавалер ордена Отечества и заслуженный тренер БССР сегодня празднует свой 70-летний юбилей. Сам признается: подарки больше любит дарить, чем получать, и с удовольствием принимает экстремальные увлечения своих подопечных.  Большое интервью Николая Козеко смотрите в программе "Спорт-кадр" во вторник в 10 вечера на "Беларусь 5".

 
 
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Его спортсмены никогда не возвращались с Олимпиад без медалей, выиграв в том числе и четыре золота. В прошлом он сам чемпион Советского Союза по прыжкам на батуте....
 
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