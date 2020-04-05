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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Николаю Козеко - 70 лет! Его спортсмены никогда не возвращались с Олимпиад без медалей, выиграв в том числе и четыре золота. В прошлом он сам чемпион Советского Союза по прыжкам на батуте....

Его спортсмены никогда не возвращались с Олимпиад без медалей, выиграв в том числе и четыре золота. В прошлом он сам чемпион Советского Союза по прыжкам на батуте. Во фристайле Николай Козеко - это наставник с мировым именем. Почетный кавалер ордена Отечества и заслуженный тренер БССР сегодня празднует свой 70-летний юбилей. Сам признается: подарки больше любит дарить, чем получать, и с удовольствием принимает экстремальные увлечения своих подопечных. Большое интервью Николая Козеко смотрите в программево вторник в 10 вечера на