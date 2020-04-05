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Николаю Козеко - 70 лет!
05.04.2020 13:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕго спортсмены никогда не возвращались с Олимпиад без медалей, выиграв в том числе и четыре золота. В прошлом он сам чемпион Советского Союза по прыжкам на батуте. Во фристайле Николай Козеко - это наставник с мировым именем. Почетный кавалер ордена Отечества и заслуженный тренер БССР сегодня празднует свой 70-летний юбилей. Сам признается: подарки больше любит дарить, чем получать, и с удовольствием принимает экстремальные увлечения своих подопечных. Большое интервью Николая Козеко смотрите в программе
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Его спортсмены никогда не возвращались с Олимпиад без медалей, выиграв в том числе и четыре золота. В прошлом он сам чемпион Советского Союза по прыжкам на батуте....
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