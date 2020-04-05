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Что произошло с луком за зиму?

Защита приходит от цитрусовых

На нашем дачном столе есть еще яичная скорлупа, луковая шелуха и картофельные очистки

Яичную скорлупу в качестве удобрения нужно измельчить - так она быстрее отдает свой кальций

Луковая шелуха защитит посадки от колорадского жука, тли, клещей, плодожорки, трипсов и других вредителей



Картофельная кожура - лучшее удобрение для смородины и других ягодных культур

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Яичная скорлупа, луковая шелуха и картофельные очистки - ценный дачный запас Весна для дачников - рабочая пора. Дачники любят сажать под зиму лук, хотя лук - это холодостойкая, а не зимостойкая культура в отличие от чеснока. Но стоит...

Весна для дачников - рабочая пора. Дачники любят сажать под зиму лук, хотя лук - это холодостойкая, а не зимостойкая культура в отличие от чеснока. Но стоит обязательно посмотреть, что с ним происходит, тем более что лук растет под укрытием. Это мульча из соломы. И эту мульчу нужно обязательно снять, иначе лук не взойдет.Всходов не наблюдаем. Хотя в этом году дачники жаловались на то, что лук уже пошел расти, причем у некоторых пошел расти даже в декабре. Похоже, благодаря мульче лук сидит как в термосе. Ему не жарко и не холодно, он ждет своего часа.Чтобы лук дал всходы под весенним солнышком, открываем мульчу. Но дачники задают еще один вопрос: что делать, если лук все-таки пошел в рост?Ничего страшного, пускай растет. Если боитесь, что он пойдет в стрелку, между рядами можете посадить в конце апреля еще один урожай. Тот снимете на зелень весеннюю, а второй урожай уже пойдет расти непосредственно на хранение, на головку.Следующая рабочая остановка у грядки с чесноком.Первую подкормку чеснока можно сделать по снегу. Но так как сегодня снега нет, то придется видоизменять подкормку. Чеснок прожорливый, ему нужен азот. Нехватку азота всегда видно по желтеньким кончикам на листочках. Это говорит о том, что чеснок голодает. Поэтому уже сейчас на моменте прорастания стоит дать хорошую порцию азотистых удобрений.Очень хорошо подходит для этого куриный гранулированный навоз. Стакан удобрения на 10 литров воды - нужная пропорция. Достаточно 4 часов, но настой может простоять и двое суток, точно не испортится.В качестве эксперимента, несмотря на то что снега нет, на часть грядки рассыплем гранулированный навоз. Половина грядки с сухим удобрением, а другую польем настоем.Кроме подкормки чеснока, ему еще потребуется и защита. И она приходит от цитрусовых.Все, что относится к цитрусовым и что съели за зимний период, высушиваем и собираем в пакеты. Что с ними делать? Для них настает звездный час, когда появляются первые насекомые. Апельсиновые корки нужно разбросать по огороду, по грядкам.Настой цитрусовых против вредителей можно сделать самим: залить корки кипятком и оставить на несколько дней.Все спрашивают, что делать с муравьями? Как от них избавляться? За два года, если будете вот так разбрасывать апельсиновые корки, муравьи от вас уйдут. Если вы насыплете корки апельсиновые в муравейник, они все равно останутся. Но если вы будете делать это каждую весну, к вам просто не придут новые. Для них этот запах просто невыносим. И они уходят и делают свое жилище где-то на другом участке.Кому-то кажется, что это пищевой мусор? Нет, это ценный дачный запас.Начнем с яичной скорлупы. Та, что остается после завтрака. Очень важно яичную скорлупу правильно подготовить. Ее в первую очередь нужно отмывать от белка, который там есть. Под горячей водой промыли и положите просто на подоконник. Она великолепно высыхает.Известно, что в яичной скорлупе можно выращивать огуречную рассаду. Передача "Дача" рассказывала про такой опыт. Дачницы, которые применяют этот метод, считают, что так лучше сохраняется корневая система, отсюда лучшая всхожесть и приживаемость. Кроме того, скорлупа - это и подкормка для растения. Но и это еще не все.Как ни странно, но если рядом с капустой есть вот такая яичная скорлупа, то бабочки-белянки не летят. Похоже, они думают, что это место занято кем-то другим.По нормам внесения, скорлупы уходит где-то килограмм на 10 квадратных метров. Это где-то пол-литровая банка измельченной скорлупы. Но помните, что на глинистых почвах она наиболее эффективна. Потому что она разрыхляет, и на нее отзывчивы все наши крестоцветные, в том числе - капуста. В блендере или в кофемолке можно измельчить. Можно вносить каждый раз в лунки: просто помяли и бросили. Если даже в этом году она не будет доступна для питания растений, то в следующем году она обязательно пригодится.Яичная скорлупа увеличит урожайность, а луковая шелуха - это не только питательные вещества для растений. Это профилактика болезней и вредителей: эффективная, но совершенно безопасная.Тоже высушиваем ее, складываем вот в такие бумажные пакеты. Она великолепно хранится. Укладываем в лунки под любые растения. Насколько хватит - туда и кладем. Особенно отзывчив на луковую шелуху картофель. Но помните: если лук больной или он уже подгнивает, лучше такую не использовать.В качестве органического удобрения используют картофельные очистки! В таком сухом виде можно их хранить. Но, в принципе, можно использовать свежие очистки, их сразу можете класть под кусты смороды.Молодые кусты смородины, и мы уже хотим, чтобы она у нас была крупная и сладкая. Именно картофельные очистки ее такой и сделают. Видите, мы периодически подсыпаем. Но картофельных очисток у нас мало, не хватает на весь огород. Поэтому мы выбрали нашу элиту и ее кормим.Картофельная кожура содержит крахмал, глюкозу, витамин С, органические кислоты, жиры и минеральные соли. Они повышают плодородие почвы. Рассыпаем в центр куста очистки. И второе, в марте обработаем кусты. Кто-то обрабатывает кипятком. Но надежнее использовать фитоспорин.