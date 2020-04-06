Суши-повар из Новолукомля

Источник материала: Чырвоны прамень

Алеся Демидчик – счастливая мама троих дочерей. Младшенькой ещё и годика не исполнилось. Разумеется, у новолукомчанки очень много хлопот по дому. Тем не менее, находясь в декретном отпуске, жительница города энергетиков успевает находить время для любимого дела. Алеся Демидчик – счастливая мама троих дочерей. Младшенькой ещё и годика не исполнилось. Разумеется, у новолукомчанки очень много хлопот по дому. Тем не менее, находясь в декретном отпуске, жительница города энергетиков успевает находить время для любимого дела. Алеся в рамках самозанятости научилась готовить блюда японской национальной кухни. Уже три месяца радует она своих клиентов вкуснейшими изысками. Трижды мама, замечательная домохозяйка освоила навыки суши-повара.





– Я с детства любила готовить, – поделилась Алеся Демидчик. – Помню, как с бабушкой торты пекли, блины с различными начинками жарили. По мере взросления хотелось открывать новые и новые блюда. Кулинарные традиции различных народов постигать. Как-то была в Москве, за-шла в кафе и заказала суши. После этого просто влюбилась в данное блюдо. И решила постичь его секреты. С помощью интернета готовить пробовала. Но получалось не так красиво, как хотелось бы. Записалась на курсы суши-повара. Пройдя обучение, начала добиваться желаемых результатов. Это ведь целое искусство.

Лосось, форель, авокадо, перец, крабовые палочки, огурец, икра, кунжут – какие только ингредиенты не использует мастер при приготовлении. К процессу подходит творчески. А самое главное – старается в каждый заказ вложить душу. Тогда клиент точно останется довольным. В стандартный набор, кстати, кроме самого лакомства, входят палочки, имбирь и соус. Полный, так сказать, комплект. Суши – блюдо легендарное. Их не только правильно нужно уметь готовить, но и употреблять. Существует целая традиция.





– Очень довольна, что освоила такое ремесло, – не скрывает новолукомчанка. – Во-первых, занимаюсь по-настоящему любимым делом и получаю от этого удовольствие. Во-вторых, удаётся заработать. Деньги лишними никогда не бывают. Осуществлять деятельность в рамках самозанятости весьма удобно. Хорошо, что утверждена такая форма. Заплатил налог – и спокойно работай, без лишней волокиты.

Заказы поступают ежедневно. Жители Чашниччины (и не только) с удовольствием обращаются к мастеру с просьбой побаловать их очередной порцией вкуснятины. Как правило, в стандартном заказе четыре вида роллов. Вообще же суши-повар способен сотворить всё, что душе угодно. Опыт уже накоплен, продуктов в магазинах хватает. Как и желания расти, совершенствоваться, развиваться. Это в любом деле крайне важно. Особенно, когда работаешь с людьми. Заслужил репутацию хорошего мастера – к тебе народ потянется в таком количестве, что только успевай заказы выполнять.

Алеся Демидчик в продвижении своих услуг активно использует социальные сети. Плюс применяет маркетинговые ходы. Например, устраивает рекламные розыгрыши. Победители в подарок получают, конечно же, вкуснейшие суши.

Юрий АЛЕКСАНДРОВИЧ.