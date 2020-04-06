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Мужчина, который «подошел познакомиться» к женщине с заведенной бензопилой, получил 4 года колонии

06.04.2020 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре года колонии усиленного режима получил мужчина, который угрожал незнакомке бензопилой на остановке. Также мужчине предстоит пройти принудительное лечение от алкоголизма.


Фото: пресс-служба УВД Гродненского облисполкома

Инцидент Гродно напугал женщину заведенной бензопилой">произошел 3 января. Мужчина на остановке подошел к 36-летней незнакомке, завел бензопилу и стал кричать, что уничтожит остановку и покалечит саму женщину. Позже оперативники задержали 22-летнего ранее неоднократно судимого жителя Гродно. Он был пьяный и свою вину отрицал, но когда протрезвел — признался.

Отчим подозреваемого заявил, якобы так парень хотел всего лишь познакомиться с девушкой.

Суд признал его виновным в совершении особо злостного хулиганства и приговорил к 4 годам колонии усиленного режима. Также его отправят на принудительное лечение от алкоголизма.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Также мужчине предстоит пройти принудительное лечение от алкоголизма.
 
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