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Мужчина, который «подошел познакомиться» к женщине с заведенной бензопилой, получил 4 года колонии
06.04.2020 11:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Четыре года колонии усиленного режима получил мужчина, который угрожал незнакомке бензопилой на остановке. Также мужчине предстоит пройти принудительное лечение от алкоголизма.
Инцидент Гродно напугал женщину заведенной бензопилой">произошел 3 января. Мужчина на остановке подошел к 36-летней незнакомке, завел бензопилу и стал кричать, что уничтожит остановку и покалечит саму женщину. Позже оперативники задержали 22-летнего ранее неоднократно судимого жителя Гродно. Он был пьяный и свою вину отрицал, но когда протрезвел — признался.
Отчим подозреваемого заявил, якобы так парень хотел всего лишь познакомиться с девушкой.
Суд признал его виновным в совершении особо злостного хулиганства и приговорил к 4 годам колонии усиленного режима. Также его отправят на принудительное лечение от алкоголизма.
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Также мужчине предстоит пройти принудительное лечение от алкоголизма.
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