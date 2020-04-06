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В ближайшие дни будет солнечно и без осадков

06.04.2020 14:59 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Генеральная репетиция весны.  Так назвали белорусские синоптики теплую погоду, которую в нашу страну несет антициклон. В ближайшие дни будет солнечно, без осадков. В связи с этим возрастает угроза лесных пожаров, поэтому специалисты просят быть осторожнее с огнем. Воздух днем будет прогреваться до 23 тепла. Но уже с пятницы на смену теплу придет холодный фронт. Он принесет небольшой снег. А температура не превысит 13  градусов.

 
 
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Генеральная репетиция весны.  Так назвали белорусские синоптики теплую погоду, которую в нашу страну несет антициклон. В ближайшие дни будет солнечно, без осадков....
 
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