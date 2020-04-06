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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Особое внимание в эти дни пожилым Помощь им организовали и студенты. Так, в Барановичском районе, где проживает более трех тысяч одиноких пенсионеров, молодежь приносит им продукты, газеты и другие...

Помощь им организовали и студенты. Так, в Барановичском районе, где проживает более трех тысяч одиноких пенсионеров, молодежь приносит им продукты, газеты и другие товары. Строго соблюдается санитарная безопасность. Гости приходят в одноразовых перчатках и маске. И хоть теплая погода искушает на прогулку, врачи советуют все же временно воздержаться тем, кто входит в группу риска и имеет хронические заболевания.