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Могилевская городская спортивная школа продолжает работу

06.04.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Могилевская городская спортивная школа. На входе диспенсер с антисептиком. А вход в бассейн только в сменной обуви или бахилах. Впрочем, это правило действовало здесь всегда. За чистотой и комфортом следят внимательно. Каждый день здесь плавают сотни посетителей.

Эти малыши занимаются плаванием первый год. От бортика к бортику десятки раз за тренировку. 

Команда Могилевской области постоянно среди победителей и призеров различных детских соревнований, что проводят в Беларуси. А лидером внутри региона по праву считается эта школа. 

Плаванием в школе занимаются 583 парня и девушки. Не каждый станет мастером спорта, но каждый из них знает, в чем польза водных процедур. 

Пока это мечта. Причем для всех. Олимпиада перенесена на следующий год. Поболеть на ней за наших спортсменов мы обязательно успеем. А вот не болеть, быть здоровым  плавание обязательно поможет. И любителей ЗОЖ хватает. 

Занимайтесь физической культурой и не болейте!

 
 
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Могилевская городская спортивная школа. На входе диспенсер с антисептиком. А вход в бассейн только в сменной обуви или бахилах. Впрочем, это правило действовало...
 
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