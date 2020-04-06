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Могилевская городская спортивная школа продолжает работу
06.04.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМогилевская городская спортивная школа. На входе диспенсер с антисептиком. А вход в бассейн только в сменной обуви или бахилах. Впрочем, это правило действовало здесь всегда. За чистотой и комфортом следят внимательно. Каждый день здесь плавают сотни посетителей.
Эти малыши занимаются плаванием первый год. От бортика к бортику десятки раз за тренировку.
Команда Могилевской области постоянно среди победителей и призеров различных детских соревнований, что проводят в Беларуси. А лидером внутри региона по праву считается эта школа.
Плаванием в школе занимаются 583 парня и девушки. Не каждый станет мастером спорта, но каждый из них знает, в чем польза водных процедур.
Пока это мечта. Причем для всех. Олимпиада перенесена на следующий год. Поболеть на ней за наших спортсменов мы обязательно успеем. А вот не болеть, быть здоровым плавание обязательно поможет. И любителей ЗОЖ хватает.
Занимайтесь физической культурой и не болейте!
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Могилевская городская спортивная школа. На входе диспенсер с антисептиком. А вход в бассейн только в сменной обуви или бахилах. Впрочем, это правило действовало...
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