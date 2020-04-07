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Уже в эту субботу садоводы и огородники соберутся на народный праздник «Яркий мир земледельцев Пинщины-2020»
07.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В программе:
Будет привоз семенного картофеля из НИИ г.п. Самохваловичи.
К сведению всех и каждого!
Для участия в празднике необходимо зарегистрироваться до 10 апреля по телефонам 8 (044) 464-37-85, 8 (029) 943-65-05. Размещение участников 12 апреля с 9.00 до 10.00.
Ждем вас на празднике! Вход свободный.
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