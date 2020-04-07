Уже в эту субботу садоводы и огородники соберутся на народный праздник «Яркий мир земледельцев Пинщины-2020»

Источник материала: Полесская правда



12 апреля с 11.00 до 17.00 на территории, прилегающей к ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества», пройдет народный праздник «Яркий мир земледельцев Пинщины-2020». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили организаторы праздника.

В программе:

11.00 – 17.00 – акция;

11.00 – открытие выставки-ярмарки;

11.00 – 13.00 – концертная программа;

13.00 – 14.00 – освящение выставки-ярмарки священнослужителями Пинской епархии;

14.00 – 15.00 – подведение итогов и награждение лучших участников.

Будет привоз семенного картофеля из НИИ г.п. Самохваловичи.

К сведению всех и каждого!

Для участия в празднике необходимо зарегистрироваться до 10 апреля по телефонам 8 (044) 464-37-85, 8 (029) 943-65-05. Размещение участников 12 апреля с 9.00 до 10.00.

Ждем вас на празднике! Вход свободный.