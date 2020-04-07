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Уже в эту субботу садоводы и огородники соберутся на народный праздник «Яркий мир земледельцев Пинщины-2020»

07.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Уже в эту субботу садоводы и огородники соберутся на народный праздник «Яркий мир земледельцев Пинщины-2020»
12 апреля с 11.00 до 17.00 на территории, прилегающей к ГУК «Пинский городской центр культуры и творчества», пройдет народный праздник «Яркий мир земледельцев Пинщины-2020». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили организаторы праздника.

В программе:

  • 11.00 – 17.00 – акция;
  • 11.00 – открытие выставки-ярмарки;
  • 11.00 – 13.00 – концертная программа;
  • 13.00 – 14.00 – освящение выставки-ярмарки священнослужителями Пинской епархии;
  • 14.00 – 15.00 – подведение итогов и награждение лучших участников.

Будет привоз семенного картофеля из НИИ г.п. Самохваловичи.

К сведению всех и каждого!

Для участия в празднике необходимо зарегистрироваться до 10 апреля по телефонам 8 (044) 464-37-85, 8 (029) 943-65-05. Размещение участников 12 апреля с 9.00 до 10.00.

Ждем вас на празднике! Вход свободный.

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