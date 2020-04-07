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Купаловский театр начал шить защитные маски

07.04.2020 11:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Национальный академический театр им. Я. Купалы запустил социальный проект "Нетеатральная маска". Швейный цех уже сделал 500 защитных изделий. Маски передадут в 10-ю городскую клиническую больницу Минска

*фото носит иллюстративный характер

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Теги: Минск
 
 
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Национальный академический театр им. Я. Купалы запустил социальный проект "Нетеатральная маска". Швейный цех уже сделал 500 защитных изделий. Маски передадут в 10-ю...
 
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