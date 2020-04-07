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Команда волонтеров БРСМ помогает пожилым и одиноким
07.04.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВолонтеры БРСМ активно помогают пожилым и одиноким гражданам, оказавшимся в условиях самоизоляции. Сейчас увидим, как все проходит.
Работа проводится в штатном режиме. Ежедневно молодые добровольцы доставляют продукты и медицинские рецепты. Ребята сотрудничают с социальными службами, в которые одинокие пенсионеры обращаются по горячим линиям.
Денис Глатанков, Надежда Архипова, волонтеры БРСМ: "Сегодня мы посетили трех людей - дедушку и двух бабушек. Конечно, мы обязаны быть в масках, потому что инфекция передается воздушно-капельным путем. То есть не дай бог мы чихнем или зевнем - это все останется в квартире у пожилого человека. Также мы все обрабатываем, у нас есть антисептики: мы обрабатываем при контакте с ручками руки и перчатки, также и с продуктами - все обрабатывается".
Все волонтеры снабжены антисептическими средствами защиты и строго соблюдают режим безопасного контакта: дистанция полтора метра и тактильный контакт только через медицинские перчатки. К слову, медицинские рецепты добровольцы оставляют в почтовом ящике и сообщают об этом владельцу по телефонному звонку. Продукты, соответственно, волонтеры доносят до двери.
Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ: "Наши горячие линии работают во всех районах и городах нашей страны. Каждый пожилой человек может обратиться, попросить помощи, совета и консультации - наши ребята обязательно проконсультируют и помогут. Если говорить о конкретной помощи: в городе Минске на сегодняшний день доставлено порядка двух с половиной тысяч медицинских рецептов; в других регионах эта цифра приближается где-то к 200.
- Мы же говорим не только про медицинские рецепты. Это и продукты питания, и помощь по горячей линии о том, как можно делать покупки онлайн, правильно?
- Да, именно. Если говорить о горячих линиях, то помощь делится на несколько видов. Первое - это непосредственно консультация: куда можно обратиться, где и как можно заказать, алгоритм заказа продуктов онлайн. И второе - если такой возможности доставить продукты онлайн нет, то это уже непосредственно доставка продуктов на дом".
Студенты и волонтеры движения "Доброе сердце" сами инициировали создание команды помощи. Удостовериться в благих намерениях добровольцев просто - попросить предоставить удостоверение члена союза.
Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ: "У всех волонтеров - будь то волонтеры Красного Креста, БРСМ, работники территориальных центров - есть обязательно либо удостоверение, либо бейдж. Поэтому надо все-таки доверять, но проверять. Когда приходит к вам волонтер, у него обязательно должен быть в наличии бейдж".
Обратиться за помощью можно не только по горячим линиям БРСМ, но и онлайн через официальные веб-сайты. Помните: важно не только соблюдать меры предосторожности, но и сохранять спокойствие и жизнерадостное настроение. Благодаря волонтерам многим пенсионерам это удается.
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Волонтеры БРСМ активно помогают пожилым и одиноким гражданам, оказавшимся в условиях самоизоляции. Сейчас увидим, как все проходит. Работа проводится в штатном...
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