ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Команда волонтеров БРСМ помогает пожилым и одиноким

07.04.2020 17:30 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Волонтеры БРСМ активно помогают пожилым и одиноким гражданам, оказавшимся в условиях самоизоляции. Сейчас увидим, как все проходит.

Работа проводится в штатном режиме. Ежедневно молодые добровольцы доставляют продукты и медицинские рецепты. Ребята сотрудничают с социальными службами, в которые одинокие пенсионеры обращаются по горячим линиям. 

Денис Глатанков, Надежда Архипова, волонтеры БРСМ: "Сегодня мы посетили трех людей - дедушку и двух бабушек. Конечно, мы обязаны быть в масках, потому что инфекция передается воздушно-капельным путем. То есть не дай бог мы чихнем или зевнем - это все останется в квартире у пожилого человека. Также мы все обрабатываем, у нас есть антисептики: мы обрабатываем при контакте с ручками руки и перчатки, также  и с продуктами - все обрабатывается".

Все волонтеры снабжены антисептическими средствами защиты и строго соблюдают режим безопасного контакта: дистанция полтора метра и тактильный контакт только через медицинские перчатки. К слову, медицинские рецепты добровольцы оставляют в почтовом ящике и сообщают об этом владельцу по телефонному звонку. Продукты, соответственно, волонтеры доносят до двери.

Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ: "Наши горячие линии работают во всех районах и городах нашей страны. Каждый пожилой человек может обратиться, попросить помощи, совета и консультации - наши ребята обязательно проконсультируют и помогут. Если говорить о конкретной помощи: в городе Минске на сегодняшний  день доставлено порядка двух с половиной тысяч медицинских рецептов; в других регионах эта цифра  приближается где-то к 200.

- Мы же говорим не только про медицинские рецепты. Это и продукты питания, и помощь по горячей линии о том, как можно делать покупки онлайн, правильно?

- Да, именно. Если говорить о горячих линиях, то помощь делится на несколько видов. Первое - это непосредственно консультация: куда можно обратиться, где и как можно заказать, алгоритм заказа продуктов онлайн. И второе - если такой возможности доставить продукты онлайн нет, то это уже непосредственно доставка продуктов на дом".

Студенты и волонтеры движения "Доброе сердце" сами инициировали создание  команды помощи. Удостовериться в благих намерениях добровольцев просто - попросить предоставить удостоверение члена союза.

Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета БРСМ: "У всех волонтеров - будь то волонтеры Красного Креста, БРСМ, работники территориальных центров - есть обязательно либо удостоверение, либо бейдж. Поэтому надо все-таки доверять, но проверять. Когда приходит к вам волонтер, у него обязательно должен быть в наличии бейдж". 

Обратиться за помощью можно не только по горячим линиям БРСМ, но и онлайн через официальные веб-сайты. Помните: важно не только соблюдать меры предосторожности, но и сохранять спокойствие и жизнерадостное настроение. Благодаря волонтерам многим пенсионерам это удается.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтеры БРСМ активно помогают пожилым и одиноким гражданам, оказавшимся в условиях самоизоляции. Сейчас увидим, как все проходит. Работа проводится в штатном...
 
Новости дня
Новости общества
 
Трикотажные костюмы - комфортная одежда для переменчивой весенней погоды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика