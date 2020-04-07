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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Команда волонтеров БРСМ помогает пожилым и одиноким Волонтеры БРСМ активно помогают пожилым и одиноким гражданам, оказавшимся в условиях самоизоляции. Сейчас увидим, как все проходит. Работа проводится в штатном...

Волонтеры БРСМ активно помогают пожилым и одиноким гражданам, оказавшимся в условиях самоизоляции. Сейчас увидим, как все проходит.Работа проводится в штатном режиме. Ежедневно молодые добровольцы доставляют продукты и медицинские рецепты. Ребята сотрудничают с социальными службами, в которые одинокие пенсионеры обращаются по горячим линиям.Все волонтеры снабжены антисептическими средствами защиты и строго соблюдают режим безопасного контакта: дистанция полтора метра и тактильный контакт только через медицинские перчатки. К слову, медицинские рецепты добровольцы оставляют в почтовом ящике и сообщают об этом владельцу по телефонному звонку. Продукты, соответственно, волонтеры доносят до двери.Студенты и волонтеры движения "Доброе сердце" сами инициировали создание команды помощи. Удостовериться в благих намерениях добровольцев просто - попросить предоставить удостоверение члена союза.Обратиться за помощью можно не только по горячим линиям БРСМ, но и онлайн через официальные веб-сайты. Помните: важно не только соблюдать меры предосторожности, но и сохранять спокойствие и жизнерадостное настроение. Благодаря волонтерам многим пенсионерам это удается.