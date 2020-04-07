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В Жлобинском районе работники МЧС спасли щенка, застрявшего между гаражом и бетонной плитой
07.04.2020 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Жлобинском районе между гаражом и забором застрял щенок. Местные жители не смогли самостоятельно освободить животное и
Как щенок угодил в ловушку между забором сельской школы и бетонным гаражом местного жителя, неизвестно.
Работники МЧС при помощи гидравлического оборудования приподняли плиту, освободили собаку и передали хозяину.
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Как щенок угодил в ловушку между забором сельской школы и бетонным гаражом местного жителя, не известно.
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