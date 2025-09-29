ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Как убеждать и достигать своего на переговорах и встречах?

29.09.2025 16:31 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Как убеждать и быть убедительным на переговорах? Какие ошибки не допускать, готовясь и проводя важные встречи? 8 октября Клуб Про бизнес, крупнейшее бизнес-сообщество собственников и предпринимателей, организует воркшоп Дмитрия Смирнова, бизнес-тренера, руководителя школы ораторского искусства, спикинг-коуча.

Убеждение — одна из ключевых способностей, определяющая успех не только в бизнесе, но и всей жизни.

Как правильно использовать убуждение и развивать в себе эту способность?

8 октября Клуб Про бизнес приглашает на воркшоп Дмитрия Смирнова — бизнес-тренера, руководителя школы ораторского искусства, спикинг-коуч конференции TEDxMinsk.

Дмитрий — один из самых известных практиков по ораторскому искусству в Беларуси, в прошлом генеральный продюсер «Радио Би-Эй» и радиоведущий.

Тайминг встречи:

⏰ 18:30—19:00 Регистрация
⏰19:00 — 21:00 Мастер-класс по навыкам убеждения в переговорах: инструменты, лайфхаки, ошибки.
+ практика: пробуем и тренируемся

🏚 Пространство hoster. space (Минск, ул. Аранская, 8, блок 1, этаж 3)


Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


 

Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Генеральный партнер: Финтех Инвест

Финтех Инвест — группа компаний, которая предлагает физическим лицам-инвесторам и юрлицам комфортные инвестиции, имеет лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность, а также на выпуск токенизированных цифровых облигаций,

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


 

Ждем Вас 08 октября !


Два года подряд, в 2024 и 2025 Клуб Про бизнес признается лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы побеждаем в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!»
Спасибо за доверие!

 
