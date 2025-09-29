|
Как убеждать и достигать своего на переговорах и встречах?
29.09.2025 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Как убеждать и быть убедительным на переговорах? Какие ошибки не допускать, готовясь и проводя важные встречи? 8 октября Клуб Про бизнес, крупнейшее бизнес-сообщество собственников и предпринимателей, организует воркшоп Дмитрия Смирнова, бизнес-тренера, руководителя школы ораторского искусства, спикинг-коуча.
Убеждение — одна из ключевых способностей, определяющая успех не только в бизнесе, но и всей жизни.
Как правильно использовать убуждение и развивать в себе эту способность?
8 октября Клуб Про бизнес приглашает на воркшоп Дмитрия Смирнова — бизнес-тренера, руководителя школы ораторского искусства, спикинг-коуч конференции TEDxMinsk.
Дмитрий — один из самых известных практиков по ораторскому искусству в Беларуси, в прошлом генеральный продюсер «Радио Би-Эй» и радиоведущий.
Тайминг встречи:
⏰ 18:30—19:00 Регистрация
🏚 Пространство hoster. space (Минск, ул. Аранская, 8, блок 1, этаж 3)
Чтобы принять участие во встрече,
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Генеральный партнер: Финтех Инвест
Технологический партнер Клуба
Ждем Вас 08 октября !
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как убеждать и быть убедительным на переговорах? Какие ошибки не допускать, готовясь и проводя важные встречи? 8 октября Клуб Про бизнес, крупнейшее...
|
Архив (Разное)