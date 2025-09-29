Yandex Neuro Scale 2025: ключевые треки, анонсы и голоса отрасли

Источник материала: ProBusiness



24 сентября команда Yandex Cloud провела флагманскую конференцию Yandex Neuro Scale 2025 для тех, кто создает цифровые продукты и решения. Мы вместе с Softman Group внимательно следили за всеми анонсами и собрали главное, что важно знать не только ИТ-специалистам, но и руководителям компаний.

Yandex Neuro Scale — это флагманская конференция от Yandex Cloud, полностью посвященная новым технологиям в бизнесе и IT. В 2025 году на мероприятии эксперты Yandex Cloud презентовали ключевые треки развития сервисов: от автоматизации, аналитики и создания ИИ-агентов до новых инструментов DevOps, возможностей масштабирования и облачной безопасности.

AI Studio — любой может создать ассистента

AI Studio от Yandex Cloud теперь позволяет создавать ИИ-агентов без навыков программирования — это открывает двери для тех, кто раньше считал такие задачи сложными и недоступными.

В чем суть нового AI Studio

Главная идея — максимально упростить процесс создания и внедрения ИИ. Раньше для этого нужны были особые технические знания, но теперь платформа ориентирована и на специалистов без IT-образования или опыта. Интерфейс интуитивно понятен, а сам инструмент работает по принципу low-code — буквально всё можно собрать из готовых блоков.

— Если у вас нет команды айтишников, но есть задача, которую хочется превратить из «ручной» в автоматическую, AI Studio теперь позволит это сделать самостоятельно. Например, можно создать агента для проверки комплаенс‑рисков и анализа документов или агента‑бухгалтера для сбора информации из внутренних систем и составления квартальных отчетов , — пояснил Артур Самигуллин, руководитель продуктового направления ML Yandex Cloud.

Как это работает

Чтобы собрать собственного ИИ-агента, достаточно выбрать шаблон под свою задачу, загрузить данные и настроить поведение. Процесс больше похож на работу с конструктором, чем на написание кода. Это значит, что HR-специалист, маркетолог, бухгалтер или координатор проектов может легко автоматизировать рутинные задачи без обращения к разработчикам.

Продукт будет полезен компаниям, которые хотят быстро внедрить ИИ в бизнес-процессы, не тратя время на долгую интеграцию и обучение сотрудников новым сложным инструментам. Особенно этот подход ценят в сферах обслуживания клиентов, HR, маркетинга — там, где важна скорость и гибкость.



AI-ассистенты в облаке: умнее и проще для бизнеса

В Yandex Cloud появилась новая линейка AI-ассистентов, созданных специально для работы в облаке. Автоматизировать задачи стало проще и быстрее — даже такие сложные процессы, как мониторинг инфраструктуры или безопасность, можно делегировать ИИ без долгой настройки.

— Ассистенты теперь лично помогают сотрудникам в облаке: настраивают ресурсы, ищут ошибки, формируют отчеты, помогают с аудиторскими сценариями — любой пользователь может спросить и сразу получить готовое решение , — объяснил Иван Пузыревский, технический директор Yandex Cloud.



Что нового в линейке ассистентов

Главная фишка — ассистенты охватывают сразу несколько рабочих сценариев: помогают с поддержкой, безопасностью ресурсов, внедрением и техническим обслуживанием. Каждый ассистент заточен на свою область, но их всех объединяет — быстрое внедрение и отсутствие необходимости писать код.

Как это работает

Вместо сложных скриптов теперь достаточно выбрать нужного ассистента и интегрировать его через облачный интерфейс. Например, можно подключить AI-ассистента для обработки заявок, контроля доступа, автоматического реагирования на инциденты или анализа логов.

Примеры использования:

SourceCraft Code Assistant: помогает тестировать код, искать ошибки и проводить ревью автоматически;

AI‑ассистент для инфраструктуры: следит за виртуальными машинами, сетями и безопасностью, оповещает о рисках;

AI‑ассистент для баз данных: проводит автоматическую проверку состояния, предлагает решения при перегрузках.

Такая линейка ассистентов будет полезна тем IT-отделам, бизнес-аналитикам и руководителям, кто хочет ускорить рутинные процессы или повысить безопасность без сложных интеграций. Особенно такой подход ценят компании с облачной инфраструктурой — не надо долго внедрять, все работает сразу.



Обновления в безопасности: Security Deck и ML WAF

Yandex Cloud обновил свои сервисы для защиты компаний от киберугроз, сделав акцент на автоматизации и современном подходе к безопасности. Теперь инструменты охватывают защиту инфраструктуры, приложений и данных:

DDoS-охрану, предотвращающую массовые атаки;

Smart Web Security, отвечающую за фильтрацию вредоносного трафика;

ML WAF, новый интеллектуальный фильтр, который учится самостоятельно и блокирует неизвестные угрозы.

Чем полезен ML WAF

Новый ML WAF фильтрует вредоносные запросы с помощью моделей машинного обучения, блокирует атаки и быстро адаптируется к новым угрозам. Его сила — в автоматическом обновлении алгоритмов и быстрой реакции на нестандартные кибератаки, что особенно важно для сервисов с публичными API и веб-приложениями.

Решения будут полезны компаниям с облачной инфраструктурой, комплексными веб-платформами или критичными для бизнеса сервисами. Инструменты рассчитаны на быстрое внедрение — не надо настраивать вручную, всё работает напрямую в облаке.



SourceCraft: агентский режим и расширенная интеграция

В SourceCraft появились важные обновления. Теперь система поддерживает агентский режим и может запускаться как отдельный сервис внутри облачной инфраструктуры Yandex, не привязываясь к локальной машине или отдельному серверу. Такой подход особенно полезен для крупных IT-команд, где нужно отслеживать множество процессов одновременно.

Агентский режим позволяет платформе действовать проактивно. SourceCraft самостоятельно следит за статусом сервисов, оповещает о сбоях, рекомендует конкретные действия и даже может «подхватывать» баги до их появления у пользователя.

— Представьте, Code Assistant в SourceCraft прямо внутри облака сам ведёт ревью кода, запускает тесты и подсказывает доработки для любого проекта, будь то стартап или внутренний CRM-бот. И все отчеты по работе хранятся централизованно в облаке, — пояснил Дмитрий Иванов, руководитель платформы SourceCraft.

Второе крупное обновление — расширенная интеграция с сервисами облака. SourceCraft Code Assistant взаимодействует с внутренними и внешними инструментами: можно настроить интеграцию с GitHub Actions, работу с языками C, Kotlin и другими.

Обновления SourceCraft будут востребованы в компаниях с большими командами разработчиков, DevOps-отделами, продакт-менеджерами, которым требуются надежные автоматизированные решения для поддержки и развития облачной инфраструктуры.

Новый дата-центр: масштабирование без ограничений

В 2026 году в Yandex Cloud появится новая зона доступности — современный дата-центр, который станет ядром для масштабирования сервисов, ускорения работы и повышения надёжности для компаний любого масштаба.

Новый дата-центр рассчитан на 40 тысяч серверов с возможностью дальнейшего увеличения мощностей. Общая энергетическая ёмкость объекта составляет 25,6 мегаватт, что гарантирует высокую производительность и подготовку к пиковым нагрузкам.

Повышение энергоэффективности (PUE 1,1) позволит снизить стоимость эксплуатации дата-центра. С запуском новой зоны задержки между регионами составят менее 1 миллисекунды, что особенно важно для финансовых сервисов (банкинг, инвестиции), ритейла, крупных B2B решений и для организаций, где критична скорость отклика.

Новый дата-центр позволит запускать кластеры большого размера, обрабатывать десятки миллионов запросов и транзакций в минуты — без опасений «узких мест». Высокая плотность размещения серверов и оптимизированное управление ресурсами позволяют экономить на стоимости инфраструктуры даже при быстрых запусках и пиках нагрузки.





Белорусам все тоже доступно

Белорусский бизнес прямо сейчас может начать пользоваться всеми сервисами Yandex Cloud, в том числе и самыми свежими обновлениями. Чтобы быстрее разобраться и стать пользователем, можно обратиться к Softman Group — прямому партнеру облачной платформы Yandex Cloud в Беларуси.

Softman Group с 2014 года помогает компаниям любого масштаба быстро переходить на облачные технологии — от инфраструктуры и хранения данных до внедрения ИИ и оптимизации бизнес-процессов. Эксперты берут на себя не только техническую часть, но и вопросы соответствия законодательству и защиты данных, что особенно важно при работе с публичным облаком и персональной информацией.

Клиентов сопровождают на всех этапах: тестируют сервисы, помогают при миграции и интеграции новых решений, а также обучают сотрудников.