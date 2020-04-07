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Белоруска признана лучшим европейским фотографом 2020 года

07.04.2020 13:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Дарья Матросова стала победителем конкурса Федерации европейских фотографов. Она - первый специалист из Восточной Европы, который удостоен такого звания. На конкурсе было представлено более 2 200 изображений из 29 разных стран. 

*фото: dasha_foto_art

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Дарья Матросова стала победителем конкурса Федерации европейских фотографов. Она - первый специалист из Восточной Европы, который удостоен такого звания. На...
 
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