Белоруска признана лучшим европейским фотографом 2020 года

Источник материала: БT

Дарья Матросова стала победителем конкурса Федерации европейских фотографов. Она - первый специалист из Восточной Европы, который удостоен такого звания. На конкурсе было представлено более 2 200 изображений из 29 разных стран.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите