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Белоруска признана лучшим европейским фотографом 2020 года
07.04.2020 13:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДарья Матросова стала победителем конкурса Федерации европейских фотографов. Она - первый специалист из Восточной Европы, который удостоен такого звания. На конкурсе было представлено более 2 200 изображений из 29 разных стран.
*фото: dasha_foto_art
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Дарья Матросова стала победителем конкурса Федерации европейских фотографов. Она - первый специалист из Восточной Европы, который удостоен такого звания. На...
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