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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минской области появляются новые социально значимые объекты В системе здравоохранения Минской области в ближайшее время появится сразу несколько значимых объектов. Это больница вместе с поликлиникой в Заславле. Сейчас...

В системе здравоохранения Минской области в ближайшее время появится сразу несколько значимых объектов. Это больница вместе с поликлиникой в Заславле. Сейчас комплекс зданий проектируют. Кроме того, в Борисове возводят детский многопрофильный корпус больницы, станцию переливания крови, также реконструируют хирургический корпус ЦРБ. Новую большую детскую поликлинику строят в Жодино. Как рассказали в облисполкоме, в этом году один из акцентов в развитии социальной сферы делают также и на новых детских садах, особенно в Минском районе.Отметим, социальные объекты возводят и в Смолевичах - городе – спутнике столицы. Там появятся поликлиника, детские сады, школа и большой торговый центр.