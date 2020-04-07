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В Минской области появляются новые социально значимые объекты

07.04.2020 17:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В системе здравоохранения Минской области в ближайшее время появится сразу несколько значимых объектов. Это больница вместе с поликлиникой в Заславле. Сейчас комплекс зданий проектируют. Кроме того, в Борисове возводят детский многопрофильный корпус больницы, станцию переливания крови, также реконструируют хирургический корпус ЦРБ. Новую большую детскую поликлинику строят в Жодино. Как рассказали в  облисполкоме, в этом году один из акцентов в развитии социальной сферы делают также и на новых детских садах, особенно в  Минском районе.

Александр Кручанов, зампредседателя  Миноблисполкома: "В этом году мы планируем реализовать строительство  10 детских садов. Частично это будет к 1 сентября, другие до конца года. Основная масса - это Минский район, Червень, Молодечно, Ивенец. У нас еще будет и бассейн в Марьиной Горке, который мы будем вводить в первом полугодии".

Отметим, социальные объекты возводят и в Смолевичах - городе – спутнике столицы. Там появятся поликлиника, детские сады, школа и большой торговый центр.

 
 
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В системе здравоохранения Минской области в ближайшее время появится сразу несколько значимых объектов. Это больница вместе с поликлиникой в Заславле. Сейчас...
 
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