В Купаловском театре стали шить маски для столичной больницы

Источник материала: Tut.by

В Купаловском театре стали шить маски, которые передадут 10-й городской клинической больнице. Фотограф TUT.BY снял, как сейчас выглядит пошивочный цех минского театра.





В театре уже сшили 500 защитных масок для лица, а в ближайшее время планируют сделать их еще больше и передать 10-й городской клинической больнице в Минске.

Маски шьют за внебюджетные средства Купаловского театра и при спонсорской поддержке партнеров.













В театре рассказывают, что будут благодарны всем любителям театрального искусства, зрителям и юридическим лицам за финансовую поддержку. Деньги пойдут на покупку ткани.

Поддержать социальный проект можно, добровольно перечислив любую сумму на счет Купаловского театра.

Это можно сделать как произвольный платеж. Ниже указываем реквизиты.

Банк-получатель: ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск

Номер счета: BY43BPSB30121029400139330000

УНП 100377901

Код банка: BPSBBY2Х

Назначение платежа: «Нетеатральная маска».











