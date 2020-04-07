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В Купаловском театре стали шить маски для столичной больницы

07.04.2020 15:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Купаловском театре стали шить маски, которые передадут 10-й городской клинической больнице. Фотограф TUT.BY снял, как сейчас выглядит пошивочный цех минского театра.


В театре уже сшили 500 защитных масок для лица, а в ближайшее время планируют сделать их еще больше и передать 10-й городской клинической больнице в Минске.

Маски шьют за внебюджетные средства Купаловского театра и при спонсорской поддержке партнеров.




В театре рассказывают, что будут благодарны всем любителям театрального искусства, зрителям и юридическим лицам за финансовую поддержку. Деньги пойдут на покупку ткани.

Поддержать социальный проект можно, добровольно перечислив любую сумму на счет Купаловского театра.

Это можно сделать как произвольный платеж. Ниже указываем реквизиты.

Банк-получатель: ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск
Номер счета: BY43BPSB30121029400139330000
УНП 100377901
Код банка: BPSBBY2Х
Назначение платежа: «Нетеатральная маска».




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Теги: Минск
 
 
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В Купаловском театре пошивочный цех стал шить маски, которые передадут 10 городской клинической больнице. Как это происходит - в репортаже TUT.BY.
 
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