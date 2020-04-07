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Трикотажные костюмы - комфортная одежда для переменчивой весенней погоды

07.04.2020 11:12 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Антиобраз

Сам трикотажный костюм и его красный цвет - история интересная. Но! Носить его так сейчас слишком просто и предсказуемо. К тому же поясная сумка здесь диссонирующий элемент - она искажает пропорции фигуры.  Из-за нее стройная модель потеряла талию. 

Трикотажные костюмы - комфортная и теплая одежда для переменчивой весенней погоды. А потому они всегда стабильно популярны в нашей климатической зоне. Фасоны и цвета трансформируются от сезона к сезону не глобально. Поэтому, чтобы не выглядеть в юбке и жакете из трикотажа старомодно, нужно по-новому комбинировать их с другими предметами гардероба. 
  

Трендовый образ №1

Создаем элегантный тотал-лук. К мягкой трикотажной юбке добавляем короткое структурированное платье. Красный цвет делает роскошным золотой декор. Это пуговицы и длинная цепь. Элегантный тотал-лук поддерживают классические лодочки и сумка. 

Трендовый образ № 2

Стилистическую фишку с джемпером повторяем в кэжуал-образе. Свежее решение - носить его не под жакетом, а поверх. Кэжуал-стилистику поддерживают кроссовки-чулки и крупная моносерьга. Черный, белый, красный – это классика, которая никогда не подведет. Но чтобы образ не казался слишком расслабленным и бесформенным, обязательно подчеркиваем талию поясом.

Модный лайфхак

Чтобы выглядеть клево в трикотажных вещах, нужно покупать их на размер больше. Если эта вещь в обтяжку, размер в размер, то каждая съеденная булочка и котлетка становится достоянием общественности. 

Модные выводы

Коричневая сумка на бедрах и заурядный способ носить трикотажный костюм явно портит красный тотал-лук.  Элегантный образ создают мини-платье поверх обтягивающей юбки, наброшенный на плечи джемпер, классические аксессуары. Повседневный образ построен с помощью приталенного жакета, кроссовок, моносерьги. Юбка на своем месте, а джемпер - в роли шарфа. 

 
 
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Антиобраз Сам трикотажный костюм и его красный цвет - история интересная. Но! Носить его так сейчас слишком просто и предсказуемо. К тому же поясная сумка здесь...
 
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