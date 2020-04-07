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В Беларуси хотят изменить правила содержания домашних животных
07.04.2020 21:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На общественное обсуждение вынесен
Владельцы животных должны обеспечить:
Ограничения по содержанию животных в квартирах и домах:
При этом собаки потенциально опасных пород, а также собаки, требующие особого содержания, должны быть на привязи или в вольерах, которые обеспечивают безопасность людей. На ограждении должна быть табличка с предупреждением о нахождении на территории таких животных. Кроме того, собак потенциально опасных пород, которым уже есть 6 месяцев, нельзя содержать без прохождения соответствующего обучения.
Предлагается чипировать животных в населенных пунктах, где проживает более 30 тысяч человек, а в остальных — по желанию владельца. Собак потенциально опасных пород чипировать предлагают уже с 1 января 2021 года, животных, родившихся до вступления в силу постановления, — с 1 января 2023 года, за исключением
Есть также пункт и про выгул собак в наморднике и на поводке и в специально отведенных для этого местах, про средства для уборки экскрементов животных, обеспечение покоя жильцов многоквартирного дома.
В постановлении сказано и о жестоком обращении с животными:
Безнадзорных животных (в том числе с ошейниками, жетонами и в намордниках) продолжат отлавливать. В мероприятиях по отлову могут участвовать представители зоозащитных организаций. Использовать для отлова могут сети, сачки, ловушки и другие средства, которые не нанесут вреда здоровью животных и физических травм.
Есть условия, при которых разрешено временное усыпление животных во время отлова — с помощью специальных ружей. Отстрел безнадзорных животных запрещается. Неправомерный отстрел безнадзорных животных или причинение им увечий в процессе отлова приравнивается к жестокому обращению. Исключение — случаи, когда при отлове возникла ситуация, требующая мгновенного реагирования, например угроза жизни граждан. Всех отловленных животных отправят в ближайший пункт временного содержания. Чипированных животных продержат в таком пункте не более 15 суток и сообщат об этом владельцу животного.
Кошек, у которых нет средств идентификации для определения владельца, стерилизуют и вакцинируют, а потом отпустят в среду их естественного обитания. Собаки до передачи новому владельцу могут находиться в пункте временного содержания не более 30 дней.
Если животное кому-то передали на время, то владелец должен ознакомить этого человека с данными правилами.
Контроль за соблюдением правил содержания собак, кошек осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами. Замечания и предложения по проекту постановления можно
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