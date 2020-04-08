Составляющая успешного бизнеса

Источник материала: Чырвоны прамень

Помощь начинающим архитекторам в создании арт-объектов, участие в строительстве историко-географической карты Чашниччины, победа в первенстве района по настольному теннису – работники ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» не только являются профессионалами в области производства строительных материалов, но и активно участвуют в культурной, экономической, политической, общественной жизни региона.

Организация идеологической работы в этом трудовом коллективе признана одной из лучших в нашем районе, что подтверждено Почётной грамотой Чашникского райисполкома, которая не так давно пополнила копилку наград завода.





Дела общественные

Обязанности ответственного за идеологическую работу на предприятии возложены на директора по коммерческим вопросам – начальника отдела маркетинга Георгия Лазарашвили. В течение нескольких лет верным помощником руководителя в делах общественных является ведущий юрисконсульт Елена Леонова.

Сегодня в идеологическом активе ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» состоят 11 человек – представители структурных подразделений и первичных организаций общественных формирований. Их деятельность строится на основании годового плана, который включает различные информационно-пропагандистские мероприятия, посвященные государственным, общереспубликанским и профессиональным праздникам. Также чествование передовиков производства, организация соревнований, культурно-массовая и оздоровительная работа с общественными объединениями, политическими партиями, оказание социальной поддержки и многое другое.

Только за минувший год с коллективом завода проведено 12 Единых дней информирования и идеологических планёрок, где освещались главные события из жизни республики, области и района. Рассматривались вопросы экономического и социального характера. Состоялось 9 встреч с членами информационно-пропагандистских групп Чашникского районного и Новолукомльского городского исполнительных комитетов.

Кстати, в организации оборудован кабинет идеологической работы, где работники предприятия могут ознакомиться с информационными и методическими материалами, нормативными правовыми актами. Здесь же хранятся награды коллектива, летопись предприятия и многое другое.

Смонтирован фильм об истории акционерного общества. Вся важная информация о деятельности завода размещается на интернет-сайте предприятия, в социальной сети Instagram.

Стенды, отражающие идеологическую и профилактическую работу, имеются не только в административном здании. Таковые находятся в производственных цехах и участках.

Дань памяти

Ежегодно работники предприятия принимают участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню памяти воинов-интернационалистов, Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь, Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне, акции «Беларусь помнит». Кстати, в минувшем году керамзитчики к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков оформили тематический стенд, выставку. По этому случаю была выпущена серия сувенирной продукции. Молодёжь предприятия приняла участие в туристическом слёте и многое другое.

Стоит отметить, что ветеранам войны и труда оказывается материальная помощь к праздникам, на приобретение дорогостоящих лекарств, проведение медицинских операций и лечения, оплачиваются занятия в оздоровительных группах. Ежегодно в преддверии Дня пожилых людей ветеранов приглашают на предприятие, где организовывают встречу с руководством, экскурсию по заводу и сладкий стол.

По труду и честь

На ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» проводятся конкурсы профмастерства. По итогам производственных показателей за год определяют лучших обжигальщиков и мастеров смены. Победителей чествуют в конце марта.

Копилка наград коллектива завода год назад пополнилась Почётной грамотой Витебского облисполкома, Почётной грамотой Союза строителей, 5-ю Почётными грамотами Чашникского райисполкома и Новолукомльского горисполкома. Ещё 5-ти работникам вручены Благодарности Чашникского райисполкома. Нагрудным знаком «Ветеран керамзитового производства» отмечены 3 человека, знаком «Почётный керамзитчик» – 2. На Доску почёта Чашникского района в 2019 году занесены 2 человека.

Директор предприятия Михаил Лазарашвили удостоен звания «Почётный гражданин города Новолукомля», а также стал лауреатом бизнес-премии «Элита национальной экономики» в номинации «Руководитель года -2019».

«В здоровом теле – здоровый дух»

С такой позицией руководства завода не поспоришь. Своим работникам предприятие оплачивает посещение групп здоровья в спорткомплексе «Энергетик» Лукомльской ГРЭС. Оказывает материальную поддержку в организации различных экскурсионно-туристических поездок по Беларуси и ближнему зарубежью. Выделяются денежные средства на спортивный инвентарь и одежду. Победители соревнований поощряются денежными выплатами.

В минувшем году заводчане победили в кубке района по настольному теннису среди предприятий и организаций. Работники акционерного общества заняли 1 и 2 места в первенстве района в этом виде спорта. Были вторыми в районном первенстве по лыжным гонкам, «Чашникской лыжне», турнире по волейболу, посвященному Дню Независимости.

На страже порядка

В составе добровольной дружины организации – 12 работников. За минувший год ими осуществлено 122 выхода на охрану общественного порядка в Новолукомле. С начала нынешнего– 24. В коллективном договоре предприятия предусмотрены поощрения для тех, кто помогает правоохранительным органам. Таким людям предоставляются 6 дополнительных дней к отпуску.

На протяжении пяти лет действует Совет профилактики правонарушений. В 2019 году в коллективе проведено 8 заседаний, на которых рассматривались вопросы, касающиеся как трудовой дисциплины, так и поведения сотрудников в нерабочее время. Также состоялось 10 профилактических бесед с работниками, совершившими правонарушения.

Создана комиссия по противодействию коррупции. За минувший год состоялось 4 заседания.

Что касается выполнения требований Директивы Президента №1, то в данном направлении политика завода жесткая – дисциплина превыше всего. В этом руководству предприятия и службе охраны труда во многом помогают общественные инспекторы, обязанности которых возложены на 32 сотрудников. Они осуществляют ежедневный мониторинг выполнения правил безопасности на рабочих местах.

Дорога молодым

Молодёжи на предприятии всегда рады. Выпускники учреждений, прибывшие на работу в организацию, проходят стажировку под руководством опытных наставников. А для того, чтобы стимулировать молодых специалистов, в коллективном договоре существует ряд льгот, таких, как доплата на время обязательной отработки, повышенная оплата труда на период производственного обучения, дополнительные социальные льготы: например, выделение беспроцентного займа на приобретение квартиры, частичная компенсация стоимости аренды жилья и другие.

На заводе действует первичная организация ОО «БРСМ». На сегодняшний день в составе первички – 25 человек. Всего на предприятии в настоящее время трудятся 2 молодых специалиста.

Малая большая родина

Работники ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» принимают активное участие не только в благоустройстве города энергетиков. В течение нескольких лет помогают молодым архитекторам фестиваля «SPRAVA». Многие арт-объекты были созданы из материалов, которые безвозмездно предоставили промышленники.

Из тротуарной плитки, которую выпускает завод, в Чашниках была выложена историко-географическая карта района. Кстати, все расходы по экспериментальным мероприятиям, связанные с выпуском разноцветной продукции для создания архитектурного ноу-хау, предприятие взяло на себя.

Гончарная продукция завода популярна не только в нашем районе. Выставки-продажи этих изделий, мастер-классы по изготовлению глиняных сувениров организовываются не только на мероприятиях районного масштаба. Заводчане ежегодно участвуют в фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», конкурсах народных промыслов в других районах Витебщины.

Культурно-массовая жизнь у промышленников тоже насыщенная. Они – завсегдатаи различных районных и город-ских мероприятий, концертных программ. Например, представители ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль» год назад одержали победу в районном конкурсе многодетных семей. В честь 55-летия Новолукомля – подарили горожанам концерт известной рок-группы «Без билета». Выступали на городском празднике «Купалье». Участвовали в спортивно-развлекательной программе «Маёвка», районных соревнованиях санитарных формирований гражданской обороны, городском шествии Дедов Морозов и Снегурочек. К слову, сотворить под Новый год чудо керамзитчики всегда рады. И его они создают не только для детишек своих работников, когда в образе главных сказочных персонажей этого праздника приходят с подарками в дома, но и для ребят, занимающихся в ГУСО «Чашникский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», мальчишек и девчонок, воспитывающихся в доме семейного типа, расположенного в райцентре.

Все вышеперечисленное лишь толика добрых дел коллектива профессионалов. На просьбы земляков о помощи на предприятии откликаются. Возможно, это и есть одна из составляющих успешного бизнеса. Ведь добро всегда возвращается сторицей.

Варвара ЮРКЕВИЧ.